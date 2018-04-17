Около 1,3 тыс. военнослужащих примут участие в параде Победы в Белогорске
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Военные учения ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Всего в регионах Восточного военного округа в парадах, посвященных Дню Победы, примут участие более 7,5 тыс. военнослужащих
ТАСС, 17 апреля. Около 1,3 тыс. военнослужащих примут участие в параде в День Победы в городе Белогорске Амурской области, сообщил во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"Около 1300 военнослужащих и 25 единиц современной военной техники планируется привлечь для участия в 73-й годовщине парада Победы в Великой Отечественной войне. Это максимальное количество войск привлекаемое к парадам в самом маленьком городе из 28 городов России, где традиционно проводится парад с участием военной техники", - сказал Гордеев.
По его словам, в этом году среди участников планируется увеличить количество военнослужащих-женщин и число парадных расчетов юнармейских отрядов. Также в параде примут участие расчеты в стилизованной форме солдат времен Великой Отечественной войны.
Парад с участием военной техники проводится в Белогорске в связи с дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО, добавил Гордеев.
Всего в регионах Восточного военного округа в парадах, посвященных Дню Победы, примут участие более 7,5 тыс. военнослужащих.
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17.04.2018
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