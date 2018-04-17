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Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы в Волгограде

18.04.2018 ТАСС 349 0
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ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год
ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.
Источник: Grigory Dukor/Reuters

В состав механизированной колонны войдут также раритетные автомобили "Виллис", ГАЗ и мотоцикл М-72

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы 9 мая в Волгограде, сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На главной площади Волгограда 9 мая зрители парада увидят реактивные системы залпового огня "Торнадо", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр" и "КамАЗы" с 120-мм минометами", - сказал Астафьев.

В состав механизированной колонны войдут также раритетные автомобили "Виллис", ГАЗ и мотоцикл М-72. Традиционно возглавит колонну легендарный танк Т-34, добавил Астафьев.
17.04.2018
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принадлежат ТАСС
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