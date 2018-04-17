Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы в Волгограде



ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.

Источник: Grigory Dukor/Reuters ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.Источник: Grigory Dukor/Reuters

В состав механизированной колонны войдут также раритетные автомобили "Виллис", ГАЗ и мотоцикл М-72

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы 9 мая в Волгограде, сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На главной площади Волгограда 9 мая зрители парада увидят реактивные системы залпового огня "Торнадо", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр" и "КамАЗы" с 120-мм минометами", - сказал Астафьев.

В состав механизированной колонны войдут также раритетные автомобили "Виллис", ГАЗ и мотоцикл М-72. Традиционно возглавит колонну легендарный танк Т-34, добавил Астафьев.