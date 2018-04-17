На форуме "Армия-2018" представят более 60 образцов вооружений



Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 для групп разминирования подразделений инженерных войск в экспозиции Форума "Армия-2015".

Источник: http://politikus.ru/ Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 для групп разминирования подразделений инженерных войск в экспозиции Форума "Армия-2015".Источник: http://politikus.ru/

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 60 перспективных и современных образцов вооружения представят Инженерные войска на форуме "Армия-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что выставочную экспозицию составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических площадках, так и в ходе динамического показа.

В Минобороны уточняют, что статические экспозиции будут размещены в павильонах и на открытых площадках парка "Патриот", а динамический показ пройдет на полигоне Алабино.

Как сообщается, универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), тяжелый механизированный мост (ТММ-7), инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ), бурильно-ударная машина (БУМ-2), а также новые комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения впервые будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

"Всего будет продемонстрировано более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания", - говорится в сообщении.

Международный военно-технический форум пройдет с 21 по 26 августа 2018 года на базе одной из ведущих выставочных площадок России - "Патриот Экспо", а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.