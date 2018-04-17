Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В МЧС допустили рост хакерских атак перед ЧМ-2018

18.04.2018 РИА Новости 318 0
0
Понравилась новость?
 0
Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские информационные системы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года возрастет, сообщает Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр "Антистихия").

Информационная безопасность - одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.

"В 2018 году прогнозируется дальнейший рост хакерских атак в связи с проведением чемпионата мира по футболу", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По данным центра "Антистихия", в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в 4 раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов - 6%.

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.

С 1 января нынешнего года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 18:35
  • 24
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 18.04 18:17
  • 5
Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров
  • 18.04 18:09
  • 9
Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
  • 18.04 18:07
  • 2
Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку
  • 18.04 17:23
  • 93
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.04 17:15
  • 2
Вакансия для Берии
  • 18.04 17:00
  • 573
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.04 16:32
  • 1444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 16:21
  • 14
Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель
  • 18.04 16:06
  • 3
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 18.04 15:05
  • 4
Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57
  • 18.04 14:57
  • 2
Портовая разгрузка
  • 18.04 14:51
  • 26
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 18.04 14:32
  • 1
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 18.04 14:13
  • 7111
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы