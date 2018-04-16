Эскизный проект российской ракеты свертяжелого класса будет создан до конца следующего года - "Роскосмос"



Юрий Коптев.

Источник: Ростех Юрий Коптев.Источник: Ростех

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты должен быть сделан до конца 2019 года, сообщил в интервью газете "Известия" глава научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.

"Согласно Федеральной космической программе, до 2025 года будут проведены работы по созданию проектно-конструкторского и промышленного задела под будущий носитель. Создать сверхтяжелый носитель необходимо к 2028 году. Для этого целый ряд научных и прикладных задач надо описать в технико-экономическом обосновании, которое появится в декабре этого года. И, естественно, в эскизном проекте, который должен быть сделан до конца следующего", - отметил Ю.Коптев.

Он подчеркнул, что "заодно должны быть определены и механизмы финансирования".

"Работа очень серьезная, она требует больших ресурсов. Сегодня ближайшая реперная точка - это середина декабря 2018 года. До этого времени мы должны определить облик ракеты и объем необходимых ресурсов, проработать задачи, определить массу полезных нагрузок. Дальше, до конца следующего года, необходимо сделать эскизный проект, который полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы", - сказал Ю.Коптев.

Отвечая на вопрос, касающийся возможной реформы ракетно-космической отрасли и предложения объединить авиастроительный комплекс с ракетно-космическим, Ю.Коптев отметил, что "официально ни "Роскосмос", ни "Ростех" не участвовали в обсуждении и тем более в формировании таких сценариев. В контексте данного вопроса назывались разные организации, но, по всей видимости, ни одна из них участником этого процесса не была".

"Существует корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - наследник организаций советского Министерства авиационной промышленности. Их задача была - создавать полезные нагрузки, системы вооружений, прежде всего для авиационной техники. (...) "Алмаз-Антей" занимается зенитными ракетными комплексами, радиолокационной техникой. (...) "Роскосмос" - с одной стороны, это стратегические ракеты, с другой - всё многообразие космической техники и инфраструктуры. Сегодня это полностью самостоятельная организация. (...) Четвертый предполагаемый участник - "РТИ Системы". Это частная российская компания, которая занимается системами дальней радиолокации. (...) В общем, все эти организации и компании никакого отношения к идее объединения не имеют. Может быть, есть какие-то высокие материи, к которым мы не допущены, и чего-то мы не знаем. Надо продолжать нормально работать в уже принятой организационной структуре. Потому что каждая подобная реформа "выбивает" всех минимум на два года", - сказал Ю.Коптев.