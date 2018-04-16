Компании Mahindra Defense и Aeronautics достигли предварительной договоренности о производстве морских БЛА



БПЛА Aerostar производства израильской компании Aeronautics Defense Systems (ADS). Фото - NEWS.co.il. БПЛА Aerostar производства израильской компании Aeronautics Defense Systems (ADS). Фото - NEWS.co.il.

ЦАМТО, 16 апреля. Индийская Mahindra Defense и израильская Aeronautics Ltd. 11 апреля подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу организации лицензионного производства морской версии БЛА "Орбитер-4", в случае его закупки для ВМС Индии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Mahindra Defense, БЛА может эксплуатироваться с борта небольших военных кораблей, не оборудованных вертолетной палубой, в т.ч. тех, длина которых составляет 50 м.

По заявлению компании, производство БЛА на территории страны не только позволит усилить боевые возможности ВМС, но и соответствует инициативе "Делай в Индии", направленной на сокращение импорта иностранной техники.

Как отмечается в пресс-релизе индийской компании, продолжительность полета "Орбитер-4" составляет 24 ч, максимальный взлетный вес – 50 кг, практический потолок – 5485 м. БЛА способен одновременно нести две полезные нагрузки, включая морскую РЛС, аппаратуру перехвата сотовой связи, средства спутниковой связи, РЛС с синтезированной апертурой, систему автоматической идентификации и различные ЭО/ИК камеры.

Компания заявляет о готовности Aeronautics Ltd. передать технологии, необходимые для производства БЛА в Индии.

ВМС Индии уже длительное время стремятся приобрести современные морские БЛА. В начале 2015 года был опубликован запрос об информации о возможности поставки 50 разведывательных систем, которые повысили бы эффективность контроля исключительной экономической зоны страны. БЛА предназначены для поддержки операций по борьбе с пиратством и терроризмом, а также проведения поисково-спасательных миссий.

С 2006 года ВМС Индии уже эксплуатируют израильские БЛА "Херон" и "Серчер" Mk.2.

По данным Jane's, тендер на поставку морских БЛА может быть объявлен до конца 2018 года.