Приоритетные направления развития вооружений на период до 2030 года обсудят на форуме "Армия-2018"
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БМП "Бумеранг" и танк "Армата" на форуме "Армия-2017".
Источник: © Министерство обороны РФ
Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективы развития российских вооружений и военной техники на период до 2030 года обсудят в ходе мероприятий научно-деловой программы форума "Армия-2018", который пройдет в августе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Научно-деловая программа форума "Армия-2018" будет проходить в течение четырех дней с 22 по 25 августа на базе ведущей выставочной площадки России - в конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка", - сказали в российском военном ведомстве.
Там отметили, что в нынешнем году организаторы ставят перед собой несколько целей, среди которых - определение приоритетных направлений развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующих вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) на период с 2018 по 2030 годы.
Кроме того, на "круглых столах" и конференциях планируется выработать предложения по организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК страны, научно-исследовательских организаций и органов военного управления в интересах создания перспективных систем и комплексов ВВСТ. Планируется также выработать предложения по совершенствованию порядка и условий внедрения инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы ВВСТ.
В Минобороны прогнозируют, что научно-деловая программа Международного военно-технического форума "Армия-2018" превзойдет результаты форумов прежних лет по количеству мероприятий, статусу участников и территориальному размаху. В Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) уже поступило свыше 120 предложений от федеральных министерств и ведомств, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и образовательных организаций, а также органов военного управления.
Традиционно в мероприятиях форума примут участие общественные деятели, ведущие учёные и специалисты в различных научных областях. Кроме того, к участию приглашаются руководители (представители) федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.
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16.04.2018
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