"Ильюшин" увеличит более чем на 10 тонн объемы выливных устройств на противопожарных самолетах
|
|
Самолёт Ил-76 МЧС России принимает участие в тушении лесных пожаров.
Источник: Global Look Press
Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Ильюшин" усовершенствует оборудование противопожарных самолетов Ил-76 и Ил-78 для более оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Авиационный комплекс им. Ильюшина" (входит в ОАК) спроектирует новый выливной авиационный прибор (ВАП), который более эффективно сможет применяться пожарным самолетом", - сказали в пресс-службе.
В "Ильюшине" пояснили, что в новом ВАП-3 планируется увеличить объем огнегасящего состава до 55 тонн, тогда как этот же показатель прибора предыдущего поколения составляет около 42 тонн.
"Систему ВАП-3 можно будет установить на любой самолет Ил-76МД-90А или Ил-78М-90А без каких-либо доработок воздушного судна, что сокращает время готовности экстренных сил реагирования на чрезвычайную ситуацию", - подчеркнули в пресс-службе.
В компании напомнили, что первый выливной авиационный прибор был изготовлен в 1989 году и имел объем в 32 тонны огнегасящего состава, к началу 1993 года "Ильюшин" спроектировал усовершенствованный ВАП-2 с объемом резервуаров 42 тыс литров.
"С 2011 года самолеты Ил-76ТД и Ил-76МД в противопожарном варианте ежегодно успешно применяются на работах по тушению пожаров в России и за рубежом. Так, в 2017 году самолеты Ил-76ТД МЧС России доказали свою эффективность при тушении лесных пожаров на территории России, при защите населенных пунктов от лесных пожаров в Чили и локализации природных пожаров в заповеднике "Хосровский лес" в Республике Армения", - отметили в пресс-службе "Ильюшина".
|
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.03.2017 Сергей Вельможкин: будущее мы связываем с созданием в структуре ОАК дивизиона "Транспортная авиация"
25.01.2017 У Ил-112 растут крылья
24.08.2016 "Наши самолеты сегодня востребованы как гражданскими авиаперевозчиками, так и Вооруженными силами"
06.06.2016 Компания «Ил» презентовала новейший транспортный самолет Ил-76ТД-90А
07.12.2015 Из родного ангара
25.11.2013 Возрождение Ил-76 в новом облике
31.01.2018 "Я не вижу ни одной серьезной трудности, возникшей из-за санкций"
16.01.2017 Со дня основания Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина 13 января исполнилось 84 года