"Ильюшин" увеличит более чем на 10 тонн объемы выливных устройств на противопожарных самолетах



Самолёт Ил-76 МЧС России принимает участие в тушении лесных пожаров.

Источник: Global Look Press Самолёт Ил-76 МЧС России принимает участие в тушении лесных пожаров.Источник: Global Look Press

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Ильюшин" усовершенствует оборудование противопожарных самолетов Ил-76 и Ил-78 для более оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Авиационный комплекс им. Ильюшина" (входит в ОАК) спроектирует новый выливной авиационный прибор (ВАП), который более эффективно сможет применяться пожарным самолетом", - сказали в пресс-службе.

В "Ильюшине" пояснили, что в новом ВАП-3 планируется увеличить объем огнегасящего состава до 55 тонн, тогда как этот же показатель прибора предыдущего поколения составляет около 42 тонн.

"Систему ВАП-3 можно будет установить на любой самолет Ил-76МД-90А или Ил-78М-90А без каких-либо доработок воздушного судна, что сокращает время готовности экстренных сил реагирования на чрезвычайную ситуацию", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании напомнили, что первый выливной авиационный прибор был изготовлен в 1989 году и имел объем в 32 тонны огнегасящего состава, к началу 1993 года "Ильюшин" спроектировал усовершенствованный ВАП-2 с объемом резервуаров 42 тыс литров.

"С 2011 года самолеты Ил-76ТД и Ил-76МД в противопожарном варианте ежегодно успешно применяются на работах по тушению пожаров в России и за рубежом. Так, в 2017 году самолеты Ил-76ТД МЧС России доказали свою эффективность при тушении лесных пожаров на территории России, при защите населенных пунктов от лесных пожаров в Чили и локализации природных пожаров в заповеднике "Хосровский лес" в Республике Армения", - отметили в пресс-службе "Ильюшина".