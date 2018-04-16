Лаос получил китайские 122-мм САУ CS/SH1
|
|
Поступившие на вооружение Народной армии Лаоса китайские 122-мм самоходные гаубицы CS/SH1 на автомобильном шасси с колесной формулой 6х6, декабрь 2017 года.
Источник: Кадр из репортажа телеканала LAO PSTV
ЦАМТО, 16 апреля. Сухопутные войска Лаоса в конце 2017 года получили дивизион 122-мм самоходных артиллерийских установок на колесном шасси CS/SH1 китайского производства, сообщает BaoDatViet.
Как отмечает издание, CS/SH1 – это экспортная версия китайской 122-мм САУ PCL-09. В настоящее время САУ PCL-09 в большом количестве состоят на вооружении НОАК.
САУ высоко ценится за маневренность и надежность. Она оснащена полуавтоматической системой заряжания, системой управления огнем, включающей баллистический вычислитель и систему позиционирования.
Кроме того, как сообщает BaoDatViet, министр обороны Лаоса Чансамон Чаннялат недавно посетил Санкт-Петербург, где лаосской стране были предложены модернизированные танки Т-72Б оценочной стоимость около 1,5 млн. долл. за единицу (оценка издания).
|
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.04.2018 Лаос получил китайские гаубицы, теперь интересуется танками Т-72Б
17.04.2018 В Бурятии военнослужащих подняли по учебной тревоге
17.04.2018 Более 1,5 тыс. военнослужащих участвуют в учениях с мотострелковыми подразделениями ВВО
16.04.2018 Лаос получил китайские самоходные гаубицы и интересуется модернизированными танками Т-72
16.04.2018 Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
16.04.2018 Военные источники в Уругвае опровергли сообщения СМИ о заключения контракта с Россией на закупку 100 танков Т-72Б1МС "Белый орел"
16.04.2018 Министру обороны Индии в рамках Defexpo India 2018 показали "Буратино" и "Терминатора"
13.04.2018 В Приамурье более 1 тыс. военных отразят наступление крупных сил условного противника