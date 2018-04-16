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Лаос получил китайские 122-мм САУ CS/SH1

17.04.2018 ЦАМТО 92 0
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122-мм самоходные гаубицы CS/SH1
Поступившие на вооружение Народной армии Лаоса китайские 122-мм самоходные гаубицы CS/SH1 на автомобильном шасси с колесной формулой 6х6, декабрь 2017 года.
Источник: Кадр из репортажа телеканала LAO PSTV

ЦАМТО, 16 апреля. Сухопутные войска Лаоса в конце 2017 года получили дивизион 122-мм самоходных артиллерийских установок на колесном шасси CS/SH1 китайского производства, сообщает BaoDatViet.

Как отмечает издание, CS/SH1 – это экспортная версия китайской 122-мм САУ PCL-09. В настоящее время САУ PCL-09 в большом количестве состоят на вооружении НОАК.

САУ высоко ценится за маневренность и надежность. Она оснащена полуавтоматической системой заряжания, системой управления огнем, включающей баллистический вычислитель и систему позиционирования.

Кроме того, как сообщает BaoDatViet, министр обороны Лаоса Чансамон Чаннялат недавно посетил Санкт-Петербург, где лаосской стране были предложены модернизированные танки Т-72Б оценочной стоимость около 1,5 млн. долл. за единицу (оценка издания).
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Лаос
Продукция
Т-72
Т-72Б

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