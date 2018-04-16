Рособоронэкспорт представляет российскую продукцию для всех видов вооруженных сил на выставке DSA 2018



Модели самолетов МиГ-29М2 и Як-130 на стенде "Рособоронэкспорта".

Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС Модели самолетов МиГ-29М2 и Як-130 на стенде "Рособоронэкспорта".Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

ЦАМТО, 16 апреля. АО "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции на XVI Международной выставке вооружения и военной техники DSA 2018, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Главой российской делегации назначен заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, руководителем объединенной делегации Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта – заместитель генерального директора спецэкспортера Сергей Гореславский.

"Сегодня Малайзия и другие страны Юго-Восточной Азии активно реализуют программы модернизации и переоснащения своих вооруженных сил. Экспортный потенциал российского оружия здесь традиционно высок и дополнительно подкрепляется успешным применением российской техники в масштабных антитеррористических операциях. Учитывая возрастающее влияние стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Рособоронэкспорт продемонстрирует на DSA 2018 свои возможности поставлять лучшие образцы продукции военного назначения для всех видов и родов вооруженных сил, а также готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в любых удобных для наших партнеров формах, в том числе и с передачей технологий", – сообщил С.Гореславский.

Рособоронэкспорт принимает участие в DSA 2018 в составе единой российской экспозиции. На стенде компании в павильоне 2С представлено более 250 образцов продукции военного назначения, произведенных предприятиями российского оборонного комплекса.

В структуре российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии сегодня приоритетное место занимает авиационная составляющая. Среди наиболее перспективных самолетов для этого рынка специалисты Рособоронэкспорта выделяют многоцелевые сверхманевренные истребители семейства "Су" (Су-35 и Су-30МКМ), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, учебно-боевой самолет Як-130.

Юго-Восточная Азия также является одной из главных точек роста экспорта российской вертолетной техники. Рособоронэкспорт представит на выставке все типы вертолетов, которые могут действовать в сложных природно-климатических условиях и по критерию "эффективность-стоимость" превосходят своих конкурентов.

Внимание заказчиков традиционно привлекают российские военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и транспортно-боевые Ми-35М благодаря их многофункциональности, уникальным транспортным возможностям, превосходящим конкурентов, а также способности эффективно работать в тропической местности и в труднодоступных горных районах с перепадами высот и температуры воздуха.

Значительный экспортный потенциал представленных на DSA 2018 российских легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т и боевых Ми-28НЭ на рынке стран Юго-Восточной Азии определяется высокими боевыми, функциональными и эксплуатационными характеристиками.

Ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд военно-морских сил, сухопутных войск, а также к средствам ПВО, в частности, к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" и переносному зенитно-ракетному комплексу "Игла-С".

Российская военно-морская техника хорошо известна в Малайзии и регионе в целом. Сегодня наиболее перспективными на рынке считаются патрульные катера проектов 14310 "Мираж" и 12200 "Соболь", фрегат "Гепард-3.9" на базе сторожевого корабля проекта 11661, а также большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.

Рособоронэкспорт рассчитывает, что внимание представителей сухопутных войск привлекут демонстрируемые компанией на выставке танки Т-90С и Т-90МС, противотанковые ракетные комплексы "Метис-М1", "Корнет-ЭМ", а также автоматы Калашникова "сотой серии".

"Мы надеемся, что наше участие в DSA-2018 станет важным этапом в наращивании военно-технического сотрудничества России с Малайзией и другими государствами АТР, а проведенные во время этого форума переговоры станут основой для заключения будущих контрактов на приобретение ими российского вооружения и военной техники", – добавил С.Гореславский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".