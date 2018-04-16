Научно-деловая программа на форуме "Армия-2018" обещает новые рекорды



Форум "Армия-2017" .

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Форум "Армия-2017" .Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 16 апреля. Научно-деловая программа (НДП) Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018" обещает превзойти результаты форумов прежних лет по количеству мероприятий, статусу участников и территориальному размаху.

В рамках заявочной кампании НДП в адрес представителя организатора Форума – в Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) уже поступило свыше 120 предложений от федеральных министерств и ведомств, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и образовательных организаций, а также органов военного управления.

В этом году органами военного управления и организациями, подведомственными Минобороны России поданы заявки на 103 мероприятия НДП. Инициаторами 20 мероприятий выступают организации, неподведомственные Минобороны России.

С учетом поступающих в настоящее время заявок на проведение круглых столов, брифингов, конференций и деловых встреч, текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов "АРМИЯ". Как сообщили в ГУНИД МО РФ, в 2015 году научно-деловая программа состояла из 92-х, в 2016 году из 104-х, а в 2017 году из 140 мероприятий. Исходя из результатов в 2015-2017 годов, ожидаемое количество участников НДП планируется на уровне 9 тыс. человек, при этом прогнозируется более масштабное представительство по их статусу.

Традиционно в мероприятиях НДП примут участие общественные деятели, ведущие ученые и специалисты в различных научных областях. Кроме того, к участию приглашаются руководители (представители) федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.

Научно-деловая программа Форума "АРМИЯ-2018" будет проходить в течение четырех дней с 22 по 25 августа на базе ведущей выставочной площадки России – в "Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка". Для работы научно-делового сообщества на территории КВЦ "Патриот" подготовлены 40 конференц-залов и переговорных комнат, а также один зал на аэродроме Кубинка. Общая вместимость залов составляет более 2000 человек. Для прямой связи с регионами России планируется организация сети видеоконференций.

В 2018 году организаторы НДП ставят перед собой несколько целей:

- определить приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего ВВСТ на период с 2018 по 2030 годы;

- выработать предложения по организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК страны, НИО и органов военного управления в интересах создания перспективных систем и комплексов ВВСТ;

- выработать предложения по совершенствованию порядка и условий внедрения инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы ВВСТ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.