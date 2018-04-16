Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Научно-деловая программа на форуме "Армия-2018" обещает новые рекорды

17.04.2018 ЦАМТО 305 0
0
Понравилась новость?
 0
Форум "Армия-2017"
Форум "Армия-2017" .
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 16 апреля. Научно-деловая программа (НДП) Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018" обещает превзойти результаты форумов прежних лет по количеству мероприятий, статусу участников и территориальному размаху.

В рамках заявочной кампании НДП в адрес представителя организатора Форума – в Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) уже поступило свыше 120 предложений от федеральных министерств и ведомств, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и образовательных организаций, а также органов военного управления.

В этом году органами военного управления и организациями, подведомственными Минобороны России поданы заявки на 103 мероприятия НДП. Инициаторами 20 мероприятий выступают организации, неподведомственные Минобороны России.

С учетом поступающих в настоящее время заявок на проведение круглых столов, брифингов, конференций и деловых встреч, текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов "АРМИЯ". Как сообщили в ГУНИД МО РФ, в 2015 году научно-деловая программа состояла из 92-х, в 2016 году из 104-х, а в 2017 году из 140 мероприятий. Исходя из результатов в 2015-2017 годов, ожидаемое количество участников НДП планируется на уровне 9 тыс. человек, при этом прогнозируется более масштабное представительство по их статусу.

Традиционно в мероприятиях НДП примут участие общественные деятели, ведущие ученые и специалисты в различных научных областях. Кроме того, к участию приглашаются руководители (представители) федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.

Научно-деловая программа Форума "АРМИЯ-2018" будет проходить в течение четырех дней с 22 по 25 августа на базе ведущей выставочной площадки России – в "Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка". Для работы научно-делового сообщества на территории КВЦ "Патриот" подготовлены 40 конференц-залов и переговорных комнат, а также один зал на аэродроме Кубинка. Общая вместимость залов составляет более 2000 человек. Для прямой связи с регионами России планируется организация сети видеоконференций.

В 2018 году организаторы НДП ставят перед собой несколько целей:

- определить приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего ВВСТ на период с 2018 по 2030 годы;

- выработать предложения по организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК страны, НИО и органов военного управления в интересах создания перспективных систем и комплексов ВВСТ;

- выработать предложения по совершенствованию порядка и условий внедрения инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы ВВСТ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФПИ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 07:41
  • 7060
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.04 07:17
  • 6
Российских саперов вооружат "роботами-смертниками"
  • 17.04 07:11
  • 4
Вертолёт Ка-29 потерпел крушение на Балтике
  • 17.04 07:07
  • 14
Парад "терминаторов"
  • 17.04 07:05
  • 11
Прощай, космос? Россия может прекратить поставку РД-180 в США
  • 17.04 06:59
  • 1
Запах провокации
  • 17.04 04:49
  • 67
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 17.04 04:48
  • 1432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 03:48
  • 38
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 17.04 00:52
  • 2
Пентагон предложил Турции альтернативу российским ЗРС С-400
  • 17.04 00:21
  • 1
Новый танк для Индии разработает Украина. А также модернизирует ПВО
  • 16.04 23:02
  • 50
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 16.04 22:30
  • 4
Рогозин за год увеличил свой доход в три раза
  • 16.04 22:21
  • 3
Белый дом собирается наказать Кремль за несовершенные злодеяния
  • 16.04 21:15
  • 3
В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
другие обсуждаемые темы