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Атомные подводные крейсеры ТОФ в ходе учений на Камчатке провели подводную "дуэль"

17.04.2018 ТАСС 132 0
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Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах"
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Действия субмарин обеспечивали вспомогательные суда войск и сил на северо-востоке страны

ТАСС, 16 апреля. Атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений на Камчатке провели подводную "дуэль", во время которой одна из субмарин провела стрельбу учебной торпедой по "неприятелю".

Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Владимир Мономах", отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. На стороне "противника" действовал другой РПКСН - "Александр Невский", - сказал Воскресенский.

Экипажи подводных стратегических крейсеров провели учения по атаке и контратаке подлодки при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

"Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по "неприятельской" субмарине и уклонился от ответной атаки.

Действия субмарин обеспечивали вспомогательные суда войск и сил на северо-востоке России.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Проекты
Военные учения
ТОФ

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