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Учения десантников РФ и Египта в этом году будут направлены на борьбу с терроризмом

17.04.2018 ТАСС 149 0
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Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что совместные российско-египетские учения пройдут в ноябре

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы", которые пройдут в этом году на территории Египта, будут носить антитеррористическую направленность. Об этом сообщили  в Министерстве обороны РФ.

"Планируемые российско-египетские учения "Защитники дружбы - 2018" будут носить антитеррористическую направленность. Совместное мероприятие будет проходить на военных полигонах и аэродромах Арабской Республики Египет", - говорится в сообщении. Отмечается, что договоренности о характере учений были достигнуты в ходе конференции между представителями Вооруженных сил Египта и командования Воздушно-десантных войск России по вопросам проведения тактических учений в 2018 году.

"В ходе учений воинские контингенты обоих государств планируют отработать вопросы всестороннего взаимодействия при осуществлении совместной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в одном из районов Египта. Во время выполнения практических действий военнослужащие проведут ряд совместных тактических действий, совершат десантирование различными способами и выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин", - добавили в департаменте.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что совместные российско-египетские учения в этом году пройдут в ноябре.

Первые международные учения "Защитники дружбы" проходили с 15 по 26 октября 2016 года в районе Александрии. В сентябре 2017 года учения проводились на полигонах под Новороссийском, тогда в них приняли участие более 500 военнослужащих.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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