На выставке в Малайзии "Рособоронэкспорт" покажет самолеты Су-30МКМ и Як-130
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Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник: https://tsargrad.tv/
В компании также отметили "значительный экспортный потенциал" легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т и боевых Ми-28НЭ
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" покажет истребители семейства "Су", учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортные и боевые вертолеты на XVI Международной выставке вооружений и военной техники DSA-2018, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом сообщает пресс-служба компании-спецэкспортера.
"В структуре российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии сегодня приоритетное место занимает авиационная составляющая. Среди наиболее перспективных самолетов для этого рынка специалисты "Рособоронэкспорта" выделяют многоцелевые сверхманевренные истребители семейства "Су" (Су-35 и Су-30МКМ), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, учебно-боевой самолет Як-130", - перечислили в пресс-службе.
Внимание заказчиков также привлекают российские военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и транспортно- боевые Ми-35М. В "Рособоронэкспорте" отметили "значительный экспортный потенциал представленных на DSA-2018 российских легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т и боевых Ми-28НЭ".
"Ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд военно-морских сил, сухопутных войск, а также к средствам ПВО, в частности, к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь- С1" и переносному зенитно-ракетному комплексу "Игла-С". "Рособоронэкспорт" рассчитывает, что внимание представителей сухопутных войск привлекут демонстрируемые компанией на выставке танки Т-90С и Т-90МС, противотанковые ракетные комплексы "Метис-М1", "Корнет-ЭМ", а также автоматы Калашникова "сотой серии", - сообщили в "Рособоронэкспорте".
Наиболее перспективными на рынке морской техники специалисты компании назвали патрульные катера проектов 14310 "Мираж" и 12200 "Соболь", фрегат "Гепард-3.9" на базе сторожевого корабля проекта 11661, а также большую дизель-электрическую подлодку проекта 636.
Главой российской делегации назначен заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, руководителем объединенной делегации госкорпорации "Ростех" и "Рособоронэкспорта" - заместитель генерального директора спецэкспортера Сергей Гореславский.
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16.04.2018
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