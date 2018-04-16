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На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль

17.04.2018 РИА Новости 111 0
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АПЛ Владимир Мономах. Архивное фото
АПЛ Владимир Мономах. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Атомные подлодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели учения на Камчатке, разыграв дуэль, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Владимир Мономах", отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подлодкой условного противника" - сказал он. В пресс-службе уточнили, что на стороне "противника" действовал другой подводный крейсер - "Александр Невский"

По словам Воскресенского, экипажи, "разыграв дуэльную ситуацию", провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Во время учения "Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Проекты
Военные учения
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