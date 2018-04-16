На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль



АПЛ Владимир Мономах. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов АПЛ Владимир Мономах. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Атомные подлодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели учения на Камчатке, разыграв дуэль, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Владимир Мономах", отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подлодкой условного противника" - сказал он. В пресс-службе уточнили, что на стороне "противника" действовал другой подводный крейсер - "Александр Невский"

По словам Воскресенского, экипажи, "разыграв дуэльную ситуацию", провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Во время учения "Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки.