В "Рособоронэкспорте" уточнили, какая доля экспорта приходится на ПВО и РЭС



Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей и ЗРК Бук-М2Э. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей и ЗРК Бук-М2Э. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

КУАЛА-ЛУМПУР/МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экспортный портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" составляет сегодня 45 миллиардов долларов, около 30% приходится на средства противовоздушной обороны и радиоэлектронные средства, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев.

"Портфель заказов на текущий момент сбалансирован и составляет около 45 миллиардов долларов. Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%", - сказал он накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).