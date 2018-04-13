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Командующему войсками ЦВО представили новый полевой пункт управления 2-й армии

13.04.2018 Центральный военный округ 203 0
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Полевой пункт управления
Полевой пункт управления 2-й общевойсковой армии.
Источник: ЦВО

В ходе контрольной проверки поднятых по тревоге воинских частей в Самаре командующему войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанту Александру Лапину представили новый полевой пункт управления 2-й общевойсковой армии, который поступил на вооружение в конце 2017 года.


Пункт управления представляет собой новое поколение средств автоматизации управления оперативно-тактического звена, телекоммуникационных и локационных систем. В его состав входят около 20 современных автоматизированных подвижных единиц на базе "КамАЗ", таких как АПЕ-3.1 и АПЕ-5, СМТ, а также комплекс выносных средств автоматизации.


Совещание командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина с офицерами в полевом пункте управления 2-й общевойсковой армии.
Источник: ЦВО

Оснащение пункта управления новым оборудованием и военной техникой позволило почти в 2 раза сократить время на его развертывание, автоматизировать ряд задач, существенно повысить качество работы офицеров.
13.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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