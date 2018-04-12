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На военном салоне в Индии показали крупнокалиберный автомат ШАК-12

13.04.2018 Российская газета 837 0
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Автомата ШАК-12
В испытаниях крупнокалиберного автомата ШАК-12 принимал участие доктор технических наук Николай Новичков - на снимке. Его отзывы о продукции тульских оружейников самые высокие.
Источник: Пресс-служба госкорпорации Ростех

Впервые за рубежом демонстрируется крупнокалиберный автомат ШАК-12. Также Россия и Индия обсудили возможность совместной разработки малых неатомных субмарин.

В рамках Defexpo India-2018 показан оригинальный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12. Это очень грозное оружие ближнего боя для подразделений специального назначения. Калибр его 12,7 мм - такой же, как у широко известного пулемета ДШК. Правда, калибр патрона - 12,7х55 мм. По длине гильза в два раза меньше пулеметной, что позволяет стрелять с плеча, а не со станковой треноги. Есть еще ряд решений, значительно уменьшивших отдачу. Но при этом убойная сила крупнокалиберного автомата на ближних дистанциях такая же, как у пулемета.

По мнению экспертов, ШАК-12 - идеальное оружие для контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов. Пули, выпущенные из этого автомата на ближней дистанции, пробивают кирпичные стены, все типы бронежилетов и поражают легкобронированную технику.

Штурмовой автоматный комплекс построен по компоновочной схеме "булл-пап" - магазин емкостью до 20 патронов находится за спусковым механизмом. Данная схема сокращает длину оружия, а входящие в комплект глушители различного типа обеспечивают значительное снижение уровня звука и исключение дульного пламени при стрельбе.

Другая новость с оружейного салона состоит в том, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами предложила реализовать совместный российско-индийский проект по созданию малой неатомной подводной лодки. Если все сложится, то проект станет не менее значимым, чем создание российско-индийской крылатой ракеты "БраМос". Предлагается спроектировать и построить головную субмарину, после чего полностью передать все технологии индийской стороне, чтобы она могла самостоятельно производить эти подлодки.


Сергей Птичкин
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Система поражения "Ратник"
Компании
ФСВТС РФ

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