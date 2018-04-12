На военном салоне в Индии показали крупнокалиберный автомат ШАК-12



В испытаниях крупнокалиберного автомата ШАК-12 принимал участие доктор технических наук Николай Новичков - на снимке. Его отзывы о продукции тульских оружейников самые высокие.

Источник: Пресс-служба госкорпорации Ростех В испытаниях крупнокалиберного автомата ШАК-12 принимал участие доктор технических наук Николай Новичков - на снимке. Его отзывы о продукции тульских оружейников самые высокие.Источник: Пресс-служба госкорпорации Ростех

Впервые за рубежом демонстрируется крупнокалиберный автомат ШАК-12. Также Россия и Индия обсудили возможность совместной разработки малых неатомных субмарин.

В рамках Defexpo India-2018 показан оригинальный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12. Это очень грозное оружие ближнего боя для подразделений специального назначения. Калибр его 12,7 мм - такой же, как у широко известного пулемета ДШК. Правда, калибр патрона - 12,7х55 мм. По длине гильза в два раза меньше пулеметной, что позволяет стрелять с плеча, а не со станковой треноги. Есть еще ряд решений, значительно уменьшивших отдачу. Но при этом убойная сила крупнокалиберного автомата на ближних дистанциях такая же, как у пулемета.

По мнению экспертов, ШАК-12 - идеальное оружие для контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов. Пули, выпущенные из этого автомата на ближней дистанции, пробивают кирпичные стены, все типы бронежилетов и поражают легкобронированную технику.

Штурмовой автоматный комплекс построен по компоновочной схеме "булл-пап" - магазин емкостью до 20 патронов находится за спусковым механизмом. Данная схема сокращает длину оружия, а входящие в комплект глушители различного типа обеспечивают значительное снижение уровня звука и исключение дульного пламени при стрельбе.

Другая новость с оружейного салона состоит в том, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами предложила реализовать совместный российско-индийский проект по созданию малой неатомной подводной лодки. Если все сложится, то проект станет не менее значимым, чем создание российско-индийской крылатой ракеты "БраМос". Предлагается спроектировать и построить головную субмарину, после чего полностью передать все технологии индийской стороне, чтобы она могла самостоятельно производить эти подлодки.

Сергей Птичкин