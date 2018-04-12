Компания Boeing возобновит производство крылатых ракет SLAM-ER в рамках заказа Саудовской Аравии
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Самолет Boeing F/A-18E Super Hornet авиации ВМС США с подвешенной новой противокорабельной ракетой Boeing AGM-84N Harpoon Block II+ перед испытательным пуском 18.11.2015.
Источник: NAVAIR ВМС США (via Jane's)
ЦАМТО, 12 апреля. Минобороны США 10 апреля объявило о заключении командованием авиационных систем ВМС США с компанией Boeing контракта, предусматривающего восстановление работы линии по производству КР большой дальности SLAM-ER класса "воздух-земля". Ракеты предназначены для ВВС Саудовской Аравии.
Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 64 млн. долл.
Работы будут выполняться на предприятии в Сент-Чарльз (шт.Миссури, 97%) и других производственных площадках. Планируется, что работы по контракту будут выполнены к марту 2019 года. Контракт также предусматривает внесение изменений в конструкцию устаревших, почти устаревших или экономически неэффективных деталей для обеспечения эффективности производства и последующего обслуживания.
В октябре 2013 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) МО США уведомило Конгресс о планируемой поставке Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" различных боеприпасов на сумму до 6,8 млрд. долл. Запрос, в частности, включал поставку 650 ПКР AGM-84H SLAM-ER (Standoff Land Attack Missiles-Expanded Response). Одновременно Госдепартамент одобрил продажу партии боеприпасов и сопутствующего оборудования общей стоимостью до 4 млрд. долл. для истребителей F-16 ВВС ОАЭ, которая включала 300 ПКР AGM-84H SLAM-ER.
Представляющая собой дальнейшее развитие ПКР "Гарпун", авиационная крылатая ракета SLAM-ER обеспечивает возможность поражения на дальностях до 280 км стационарных и подвижных наземных и надводных целей в любое время суток. КР оснащена тепловизионной ГСН, инерциальной навигационной системой с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR, системой автоматического захвата цели ATA (Automatic Target Acquisition) на конечном участке полета. Оператор может контролировать поражение цели с использованием двустороннего канала обмена информацией.
Ракета длиной 4,37 м, диаметром 343 мм и массой 674,5 кг выполнена по обычной аэродинамической схеме, оснащена твердотопливным двигателем и низко расположенными крыльями.
Носителями ракет являются самолеты палубной авиации F/A-18C/D "Хорнет" и F/A-18E/F "Супер Хорнет", истребители F-15 "Игл" и F-16, самолеты БПА P-3C "Орион", противолодочные самолеты S-3B "Викинг".
Судя по контракту, новые ракеты будут адаптированы к требованиям Саудовской Аравии. SLAM-ER поступят на вооружение новых многоцелевых истребителей F-15SA ВВС Саудовской Аравии, что потенциально позволит им наносить удары по системам С-300 в Иране.
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12.04.2018
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