Одобрен эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5"

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" сообщила 11 апреля 2018 года, что комиссия Госкорпорации "Роскосмос" приняла эскизный проект новой средней ракеты-носителя "Союз-5", которая в том числе будет использоваться для отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, разрабатываемого РКК "Энергия".

(с) "Роскосмос"

Документ был разработан в кооперации с РКЦ "Прогресс", НПО Энергомаш, НИЦ РКП, КБХА, НПЦ АП, НПО автоматики, филиалом ФГУП "ЦЭНКИ" - НИИСК, ЦНИИмаш, ИПУ РАН, ЦНИИСМ, НПО "Техномаш", ИРЗ, НПО ИТ, ОКБ "Спектр", "ИРЗ-Связь" и ФГБОУ ВО "Московский технологический университет".

Разработчиками проделан большой объем проектных проработок по определению облика и характеристик комплекса ракеты-носителя среднего класса, подтвердивших возможность выведения на орбиту Земли пилотируемых транспортных кораблей массой до 15,5 тонн, а также запуски автоматических космических аппаратов (с применением разгонного блока) на околоземные орбиты и отлетные траектории к телам Солнечной системы.

Кроме того, в документе отражен объем необходимых работ по модернизации объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" на космодроме БАЙКОНУР для использования их в составе комплекса "Союз-5".

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую ракету-носитель среднего класса с последовательным расположением ступеней. Её производство планируется на РКЦ "Прогресс" (г.Самара).

Предусмотренные проектом технические характеристики ракеты-носителя "Союз-5": стартовая масса около 530 т, длина 61,87 м (с транспортным пилотируемым кораблем "Федерация" 65,9 м), диаметр 4,1 м, двигатель первой ступени - РД171МВ, двигатель второй ступени - РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель - жидкий кислород, горючее - нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома БАЙКОНУР около 18 т.