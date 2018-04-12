Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Одобрен эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5"

13.04.2018 bmpd.livejournal.com 423 0
0
Понравилась новость?
 0

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" сообщила 11 апреля 2018 года, что комиссия Госкорпорации "Роскосмос" приняла эскизный проект новой средней ракеты-носителя "Союз-5", которая в том числе будет использоваться для отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, разрабатываемого РКК "Энергия".

(с) "Роскосмос"

Документ был разработан в кооперации с РКЦ "Прогресс", НПО Энергомаш, НИЦ РКП, КБХА, НПЦ АП, НПО автоматики, филиалом ФГУП "ЦЭНКИ" - НИИСК, ЦНИИмаш, ИПУ РАН, ЦНИИСМ, НПО "Техномаш", ИРЗ, НПО ИТ, ОКБ "Спектр", "ИРЗ-Связь" и ФГБОУ ВО "Московский технологический университет".

Разработчиками проделан большой объем проектных проработок по определению облика и характеристик комплекса ракеты-носителя среднего класса, подтвердивших возможность выведения на орбиту Земли пилотируемых транспортных кораблей массой до 15,5 тонн, а также запуски автоматических космических аппаратов (с применением разгонного блока) на околоземные орбиты и отлетные траектории к телам Солнечной системы.

Кроме того, в документе отражен объем необходимых работ по модернизации объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" на космодроме БАЙКОНУР для использования их в составе комплекса "Союз-5".

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую ракету-носитель среднего класса с последовательным расположением ступеней. Её производство планируется на РКЦ "Прогресс" (г.Самара).

Предусмотренные проектом технические характеристики ракеты-носителя "Союз-5": стартовая масса около 530 т, длина 61,87 м (с транспортным пилотируемым кораблем "Федерация" 65,9 м), диаметр 4,1 м, двигатель первой ступени - РД171МВ, двигатель второй ступени - РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель - жидкий кислород, горючее - нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома БАЙКОНУР около 18 т.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КБХА
НПО ИТ
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Байконур
ИТ
Союз-5 РН
Федерация КК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 12:58
  • 7
Разработчик показал облик российской подлодки будущего
  • 13.04 12:55
  • 31
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 13.04 12:20
  • 37
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 13.04 12:11
  • 3
Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
  • 13.04 12:06
  • 6772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.04 12:02
  • 29
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 13.04 09:44
  • 2
США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях
  • 13.04 09:12
  • 5
Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
  • 13.04 07:59
  • 5
Парад "терминаторов"
  • 13.04 07:51
  • 11
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 13.04 07:36
  • 3
Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве
  • 13.04 07:02
  • 1
Индия может модернизировать в России танки Т-90
  • 13.04 05:31
  • 6
Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены
  • 13.04 04:29
  • 1
Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В
  • 13.04 03:13
  • 1
Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях
другие обсуждаемые темы