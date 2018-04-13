В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе

Андрей Л. 9785

№29 13.04.2018 12:02 Восход сообщ. №27 Цитата, Бедный, как же он все это время без нас жил?

Ну... как жил. Пытался построить свою ядерную энергетику, без которой невозможно развитие промышленности и инфраструктуры, а также ядерную программу. Потом пытался противостоять санкциям и удержать ядерную программу, но удержать смог только ядерную энергетику - и всё это именно с нами.

Понимаете, времена меняются, был каменный век, потом железный, и так далее, теперь энергетический, какой-то будет дальше...

И тут вопрос как с водой - она у тебя есть, ты независим, её у тебя нет, ты будешь зависим от неё во всем, начиная с рождения нового человека, и заканчивая уборкой станка после смены на каждом рабочем месте... Только с энергетикой, пока во всяком случае - ещё жестче.



Восход сообщ. №27 Цитата, Отправляет нам на помощь свои дивизии? Эскадры? Или "держитесь там и всего вам хорошего" ?:-)

Ну, то уж не нам судить - важен сам факт, того, что сказано, кем сказано, когда сказано, кому и где сказано. И не в твиттере, а при личной встрече перед телекамерами.



Восход сообщ. №27 Цитата, У США 363 воздушных танкера (не считая стран НАТО), у России- 15. В истребительной авиации примерно такое же соотношение.

Ну и причем здесь Сирия?



Восход сообщ. №27 Цитата, С мишурой, конфетами и Санта Клаусом?:-)

Побыстрее и понадежнее танкеров с мест базирования будет - нет? :))) ну аж там с мишурой или с надписью - На запад, это насколько у кого изощреннее фантазия включится.



Восход сообщ. №27 Цитата, Да как раз таки крайне удачный, жизненный.

Одна сторона предупредила другую, при том, что другая итак была готова.

После этого обе стороны врали обо всем что произошло, да так, что по точному числу попаданий у сторон мнения так и не совпали и блогеры додумывали сами...

И вот на этом надо проводить анализ того, сколько нужно КР на уничтожение одного самолета на аэродроме в статичном незащищенном состоянии?

Вы серьезно? Больше никаких вам данных не надо для нормального анализа?



Восход сообщ. №27 Цитата, Одна АУГ в составе одного авианосца, 4-5 эсминцев и одной подводной лодки Огайя с КРМБ.

Если ударят из всего этого и сразу, даже без авиации, то да - одних Буков будет крайне маловато - с этим никто не спорит. Но ведь количество известно, время до пуска - минимальное (выход кораблей к точке пуска), тоже известно. Значит задача имеет решение - было бы желание решать.

Разве нет?

У нас помимо Буков есть ещё Искандеры, ТОРы и время на их переправку есть.



Восход сообщ. №27 Цитата, https://m.infox.ru/news/282/world/politics/199703-ssa-razresili-ispolzovat-vozdusnoe-prostranstvo-bliz-sirii

Здесь нет цитаты Эрдогана о том, что



Восход сообщ. №19 Цитата, Турция член НАТО и она уже заявила, что по меньшей мере поддержит действия коалиции.

Будьте добры цитату именно об этом, потому что - поддержит силы коалиции, это не воздушное пространство предоставить.

Я ведь не просто так упираюсь, я смотрел выступление Эрдогана, где он говорил, кого он поддержит и что именно он об этом говорил...



Восход сообщ. №27 Цитата, Вьетнамские пилоты воевали против Фантомов на МиГ-21.

Прямо вот вся война так и прошла...



Восход сообщ. №27 Цитата, Саудовская Аравия уже перебазировалась свои ВВС ближе к сирийской границе. Снимите розовые очки.

Мы тоже перебазировали....

И...?



США недавно перед Кореей уперегруппировался просто - И...?

Время Ч от Трапма, который оказывается никогда не говорил когда начнется - уже прошло...

Не всё так просто, даже при нахождении на другом континенте.

Выйти из этой каши всем будет куда тяжелее, чем войти... Ну... как жил. Пытался построить свою ядерную энергетику, без которой невозможно развитие промышленности и инфраструктуры, а также ядерную программу. Потом пытался противостоять санкциям и удержать ядерную программу, но удержать смог только ядерную энергетику - и всё это именно с нами.Понимаете, времена меняются, был каменный век, потом железный, и так далее, теперь энергетический, какой-то будет дальше...И тут вопрос как с водой - она у тебя есть, ты независим, её у тебя нет, ты будешь зависим от неё во всем, начиная с рождения нового человека, и заканчивая уборкой станка после смены на каждом рабочем месте... Только с энергетикой, пока во всяком случае - ещё жестче.Ну, то уж не нам судить - важен сам факт, того, что сказано, кем сказано, когда сказано, кому и где сказано. И не в твиттере, а при личной встрече перед телекамерами.Ну и причем здесь Сирия?Побыстрее и понадежнее танкеров с мест базирования будет - нет? :))) ну аж там с мишурой или с надписью - На запад, это насколько у кого изощреннее фантазия включится.Одна сторона предупредила другую, при том, что другая итак была готова.После этого обе стороны врали обо всем что произошло, да так, что по точному числу попаданий у сторон мнения так и не совпали и блогеры додумывали сами...И вот на этом надо проводить анализ того, сколько нужно КР на уничтожение одного самолета на аэродроме в статичном незащищенном состоянии?Вы серьезно? Больше никаких вам данных не надо для нормального анализа?Если ударят из всего этого и сразу, даже без авиации, то да - одних Буков будет крайне маловато - с этим никто не спорит. Но ведь количество известно, время до пуска - минимальное (выход кораблей к точке пуска), тоже известно. Значит задача имеет решение - было бы желание решать.Разве нет?У нас помимо Буков есть ещё Искандеры, ТОРы и время на их переправку есть.Здесь нет цитаты Эрдогана о том, чтоБудьте добры цитату именно об этом, потому что - поддержит силы коалиции, это не воздушное пространство предоставить.Я ведь не просто так упираюсь, я смотрел выступление Эрдогана, где он говорил, кого он поддержит и что именно он об этом говорил...Прямо вот вся война так и прошла...Мы тоже перебазировали....И...?США недавно перед Кореей уперегруппировался просто - И...?Время Ч от Трапма, который оказывается никогда не говорил когда начнется - уже прошло...Не всё так просто, даже при нахождении на другом континенте.Выйти из этой каши всем будет куда тяжелее, чем войти...