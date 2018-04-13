В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017.
Источник: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Российский флот недостаточно силен для сражений с Военно-морскими силами США, а в случае воздушного боя РФ понесет от американцев большой ущерб. В случае попадания США по расположенным в Сирии позициям российских военных Москва, скорее всего, применит альтернативные варианты ответного удара, пишет The Drive.
Авторы американского издания Тайлер Роговей и Джозеф Тревитик отмечают, что большинство прогнозов о реакции РФ на возможный удар США по российским позициям в Сирии сводится к использованию Россией крылатых ракет Х-101, Х-32 или "Калибров", которые бы поражали американские корабли в Средиземном море.
В The Drive полагают, что президент Сирии Башар Асад не является настолько ценным союзником России, чтобы из-за него рисковать конфликтом с США. "Это мгновенно сделает море полем битвы, что не является привлекательной реальностью для ВМФ России. Общие последствия такого шага были бы слишком серьезными", — считают в издании.
Роговей и Тревитик заметили, что в случае, если американский удар заденет позиции российских военных, то в ответ Россия атакует позиции противников Асада на востоке Сирии, поддерживаемых США, в частности, Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил.
"Особенно привлекательной целью будет военная база, расположенная недалеко от города Эт-Танф вблизи связки иорданской, иракской и сирийской границ", — пишут авторы. В The Drive отмечают, что в июне 2016 года ВКС России уже наносили удары по сирийской оппозиции в составе пограничного гарнизона в Эт-Танфе в провинции Хомс, с тех пор проправительственные силы, по мнению американского издания, регулярно атакуют военную базу международной коалиции.
Кроме Эт-Танфа, где расположены военные США, Россия, по мнению Роговея и Тревитика, может атаковать аналогичные позиции на севере (город Эр-Ракка) и северо-востоке страны (город Дейр-эз-Зор).
В The Drive добавляют, что если до этого дойдет, Россия наверняка быстро предупредит США об атаке на базу в Эт-Танфе, в результате чего американские военные успеют ее покинуть. "Но даже если американские спецслужбы освободят эти места до нападения России, уничтожение инфраструктуры на форпостах может быть заявлено как победа Москвы", — заключают авторы.
В издании полагают, что "отправка самолетов для выполнения этой задачи приведет к крупным потерям российских тактических самолетов от американских истребителей", в частности, от F-22 Raptor. "Скорее всего, Кремль обратится к крылатым ракетам морского и воздушного базирования", — пишут авторы.
В апреле американский эсминец "Дональд Кук", оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк", подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.
Президент США Дональд Трамп 10 апреля предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии, ответственность за которую Соединенные Штаты возложили на Россию. Впоследствии постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.
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12.04.2018
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Восход
13871
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№1
13.04.2018 01:15
Так сердюковские стратеги были уверены в том, что широкомасштабных войн более не предвидится и что США нам ни враг, а друг. Просрали 5 лет, развалили то, что было. И никого ни то, что не расстреляли за плоды реформ, а даже не посадили. Зато телевизор-глобус за 800 млн в здании Генштаба установили. Как же без него топить то авианосцы?
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beka1
1479
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№2
13.04.2018 02:35
Предлагаете посадить Путина? Медведев не в счёт не он фактически управлял гос-вом.
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Восход
13871
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№3
13.04.2018 02:55
Цитата, beka1 сообщ. №2
Предлагаете посадить Путина? Медведев не в счёт не он фактически управлял гос-вом.А кто поставил Сердюкова и курировал его?
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beka1
1479
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№4
13.04.2018 03:07
Путин. Особенно цинично выглядело переназначение Сердюкова в 2012г. на фоне всеобщей ненависти к нему, по результатам ,,блестящих,, реформ.
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Сергей-82
12678
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№5
13.04.2018 05:08
Давайте не будем сваливать в политику и срач,а будем говорить о реальных возможностях
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Makc
520
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№6
13.04.2018 05:57
Да даже если там не было Ф-22, какого лешего посылать бомбардировщики по целям при условии реальной опасности авиации противника? КР для того и сделаны. Амеры такие-же. Если нет полного господства в воздухе то авиация не суётся. В Ираке именно так и было. Чего-то амеры не послали своих орлов бомбить авиа-базу в прошлом году а запустили КР.
Кто сказал что не будет мощного удара по базам этого самого Ф-22 и остальной авиации штатов сначала КР потом И-Б/А? Эти Ф-22 превратят в хлам на стоянках. Да и не успеют амеры уйти от налёта даже если это сделают Су-34 с прорывом на ПМВ и гружёные ФАБ-250 и ФАБ-500.
И главный вопрос? На^$ра бороться симметрично? Бей там где не ждут, там где больно и так как не больно самому.
Кстати поискал на самом сайте и нет там такой статьи, разве-что инфа из нескольких статей.
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Тимур
85
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№7
13.04.2018 07:59
Цитата, q
Кстати поискал на самом сайте и нет там такой статьи, разве-что инфа из нескольких статей.https://lenta.ru/news/2018/04/12/easternsyria/
Где искали?
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Makc
520
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№8
13.04.2018 08:01
Цитата, Тимур сообщ. №7
На Ленте видел. Но Ленте не особо верю, поэтому поискал на самом Drive оригинал. Не нашёл.
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Восход
13871
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№9
13.04.2018 08:26
Сердюкову не хватило нескольких месяцев, чтобы уничтожить (через расформирование частей) защищённые командные пункты, которые строились с расчетом на ядерную войну. Точнее некоторые, например, N906 в Павловске, он успел "законсервировать" (фактически он уничтожен и разграблен), другие были на этом пути, там были сокращены штаты до минимума и секретное оборудование готовилось к демонтажу.
Зачем нам защищённые пункты управления, если войны с США "не будет?"
Я помню, как он расформировал 51-й учебный отряд подводного плавания, с более чем, полувековой историй. Его спасло только то, что через несколько дней был назначен Шойгу и приказ (как и некоторые другие) успели отыграть назад..
"И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд (званий?), и попрал их, и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его.
И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?"
И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится".
И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: "знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!" пророчество Даниила
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Андрей Л.
9785
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№10
13.04.2018 08:30
Не очень понял реакции участников дискуссии на мнение экспертов Drive - это лишь их мнение, в котором они исключили почему то сразу три идеи
1. участие нашей истребительной авиации в борьбе с авиацией США
2. участие нашей сухопутной составляющей системы ПВО
3. участие наших ПЛ
Более того, они предлагают рассматривать конфликт как уход России от прямого столкновения с США, даже в случае, если США нанесет удар по российской базе в Сирии.
Мне представляются все до единой из этих предпосылок ложными, подогнанными под желаемое развитие событий для США.
Ну давайте просто для себя представим, что США наносит удар по российской базе в Сирии, пусть даже без жертв среди военных, но с разрушением инфраструктуры и техники, а мы в ответ будем утюжить базу США своими средствами, при этом заведомо предупредив США?
Кому это вообще нужно и интересно? У нас там ОДНА база, и потеря её, по сути, развязывает США руки для сухопутной операции с поддержкой части коалиции.
Или, в небе летают F-22 которые накрывают ракетами объекты сирийских войск, а наши истребители и ПВО молчат? А зачем мы тогда там вообще?
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gerrfrost
3536
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№11
13.04.2018 08:54
Вся беда американцев, и наша из-за них, в том, что они последние десятилетия верят в две основные вещи:
Цитата, q
о неспособности России сражатьсят.к. мы слабы
и
Цитата, q
полагают, что президент Сирии Башар Асад не является настолько ценным союзником России, чтобы из-за него рисковать конфликтом с СШАт.е. они думают, что мы легко сольем союзника, как постоянно делают американцы, если он уже не нужен или за него можно огрести люлей...
Да, всё это за 25 лет было... Но всё-таки, когда нас загнали в угол и продолжают прессовать, генетическая память включилась: мы, даже слабые, будем биться до смерти (как было не раз) и своих не бросаем...
И это они проморгали, а теперь делают круглые глаза и удивляются не шутим ли мы, после стольких лет покорного следования в фарватере за белым господином...
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Восход
13871
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№12
13.04.2018 09:13
Андрей, эффективность истребительной авиации, после технологического уровня самолётов, управляемого авиационного вооружения и уровня боевой подготовки пилотов, зависит от устойчивости аэродромной сети.
У нас там один единственный аэродром с очень жиденькой ПВО (его ни бригады ПВО прикрывают, ни полки, а пара батарей).
У противника же в регионе десяток крупных авиабаз, не считая авианосцев. Т.е. те несчастные истребители, которые успеют взлететь до удара по аэродрому столкнутся с десятикратным превосходством противника. Причем на данный момент основное вооружение наших истребителей составляют морально устаревшие ракеты Р-27, они будут проигрывать как в дальности пуска, так и в эффективности наведения (с учётом активного противодействия и маневрирования).
Поэтому более менее потягаться мы можем только на своей территории и то, только если восстановим аэродромы рассредоточения.
С флотом дела обстоят ещё хуже. Наш флот (допустим Черноморский) слабее многих флотов стран НАТО. Против флота США же он вообще не сопоставим, это как пудель против ротвейлера.Он малочисленный и очень старый, очень. Не будет преувеличением сказать, что корпуса большинства кораблей держатся исключительно на птичьем помете.
Как-то уровнять шансы может только тактическое ядерное оружие
Кроме того, разрабатывался 180-мм выстрел со спецбоеприпасом 3БВ-1 для 180-мм пушки С-23 и 180-мм корабельным и береговым установкам. По неофициальным сведениям, полученным от флотских офицеров, крейсер «Слава» (девять 180-мм орудий) в ходе «шестидневной войны» 1967 года находился в Средиземном море, имея боеготовые спецбоеприпасы.
но 180мм орудий на нашем флоте уже давно нет, а размещать ядерные боезаряды на крылатых ракетах запрещено договором.
Так что дела не радужные на дальних подступах. Даже более того, если бы каким-то чудом у нас был нормальный авианосец (даже атомный) он не смог бы изменить ситуацию в корне. Его бы заклевали.
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gerrfrost
3536
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№13
13.04.2018 09:21
Хотелось бы верить, что не с дуру залезли, не с одной голой ж..ой, чтобы попонтоваться среди сильных мира сего...
Путин вчера снова Эрдогану звонил, наверно, позиции сверяют...
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forumow
4654
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№14
13.04.2018 09:23
размещать ядерные боезаряды на крылатых ракетах запрещено договором.Только на КРМБ нельзя. На КРВБ (АСЯС) и гипотетических МКР (межконтинентальных наземного базирования), см. КР с ЯСУ из путинского послания - можно. Наземные КР с дальность пуска 500 - 5500 км. запрещены ДРСМД, как и аналогичные БР.
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Андрей Л.
9785
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№15
13.04.2018 09:27
Андрей, эффективность истребительной авиации после технологического уровня самолётов, управляемого авиационного вооружения и уровня боевой подготовки пилотов зависит от устойчивости аэродромной сети.
Бесспорно. Я полагаю, что наши военные и политики не просто так сейчас ведут усиленные переговоры с рядом соседних стран. Ну и давайте не забывать две вещи
1. Сирия по размерам - не Россия и не США, или Китай
2. местоположение американских баз и носителей заведомо известно и статично, или слабо инертно.
У нас там один единственный аэродром с очень жиденькой ПВО (его ни бригады ПВО прикрывают, ни полки, а пара батарей).
Я полагаю, что МО России более чем ответственно подойдет к этому вопросу, потому что пока это одно из наиболее слабых мест всей нашей обороны.
У противника же в регионе десяток крупных авиабаз не считая авианосцев. Т.е. те несчастные истребители, которые успеют взлететь до удара по аэродрому столкнутся с десятикратным превосходством противника.
А вот тут давайте остановим полет фантазий.
Первое - уничтожение одного единственного нашего военного самолета - это война, со всеми вытекающими.
Масштаб войны уже будут определять не горстка "крупных" военных баз США и ещё и авианосец в сирийском регионе, а силы, брошенные Россией, и, как по сути практически открыто сказал Министр Обороны Китая, и китайские, как минимум, а то ещё и Иранские, ну и я полагаю Турецкие.
Второе - 10-тикрактное превосходство это вы конечно махнули, НО - даже для того, чтобы поднять всю свою авиацию с баз района Сирии, США придется рискнуть по сути ФАКТОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОМ РЕГИОНЕ в случае катастрофических потерь, которые, лично для меня - более чем очевидны.
Вдумайтесь - рискнуть присутствием не в Сирии, а в регионе вообще.
Как бы при такой игре, Израиль, чтобы обеспечить себе будущее в арабском мире без США, не примкнул к силам против США, потому что ему, Израилю, вообще там потом существовать, но уже без США.
Причем на данный момент основное вооружение наших истребителей составляют морально устаревшие ракеты Р-27, они будут проигрывать как в дальности пуска, так и в эффективности наведения (с учётом активного противодействия и маневрирования).
эшелоны идут, корабли плывут, самолеты летят, ракеты готовы.
С флотом обстоят дела ещё хуже. Наш флот (допустим Черноморский) слабее многих флотов стран НАТО. Против США же он вообще не сопоставим.
Ни страны НАТО, ни само США к берегам Сирии всего своего флота не ведут.
Давайте работать с тем материалом, что есть, а не придумывать мифических боевых единиц, на доставку и обеспечение которых уйдет не меньше месяца, а при наличии жертв в первой атаке, ряд стран просто выйдет из конфликта.
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Восход
13871
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№16
13.04.2018 09:36
Цитата, gerrfrost сообщ. №13
Если не думали, что сможем начать воевать с американцами, то зачем полезли? Раз полезли - значит думали... Если думали, то значит на что-то рассчитывали, опирались на какие-то ресурсы и потенциальные возможности?Очень многое зависит от мотивации и понимания мотивов, как таковых. Вряд-ли большинство моряков, летчиков и зенитчиков, горят желанием умирать за далёкую Сирию.
Умирать легче за свое и у своих берегов. Я недавно приводил исторический пример, как корейцы на 13 кораблях пошли на верную смерть и разгромили японскую армаду из 130 боевых кораблей. Потому что отступать было некуда, столица была окружена с суши и блокирована с моря, сам факт существования их страны был поставлен под вопрос. А дома и родные стены помогают.
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gerrfrost
3536
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№17
13.04.2018 09:48
Цитата, Восход сообщ. №16
Очень многое зависит от мотивации и понимания мотивов, как таковых. Вряд-ли большинство моряков, летчиков и зенитчиков, горят желанием умирать за далёкую Сирию.Мы, хоть когда-то, за Родину воевали...
А в этом случае мотивация у штатовцев вообще, даже генетически, должна отсутствовать - они всегда воюют на чужой территории и не известно за что... Деньги? Вариант - злые русские?
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forumow
4654
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№18
13.04.2018 09:52
Цитата, Восход сообщ. №16
Я недавно приводил исторический пример, как корейцы на 13 кораблях пошли на верную смерть и разгромили японскую армаду из 130 боевых кораблей. Потому что отступать было некуда, столица была окружена с суши и блокирована с моря, сам факт существования их страны был поставлен под вопрос.Просто корейцам тогда повезло, а японцы налажали. Иначе чего же они не повторили сей подвиг в начале XX в, в результате чего несколько десятилетий провели под японской оккупацией (1910 - 45 гг). Освободились тоже не своими силами...
В общем и целом же история почти всегда следует известному правилу: "Бог на стороне больших батальонов!"
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Восход
13871
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№19
13.04.2018 10:29
Цитата, forumow сообщ. №14
Только на КРМБ нельзя. На КРВБ (АСЯС) и гипотетических МКР (межконтинентальных наземного базирования), см. КР с ЯСУ из путинского послания - можно.Ложка меда в бочке дегтя.
Я полагаю, что наши военные и политики не просто так сейчас ведут усиленные переговоры с рядом соседних стран. Ну и давайте не забывать две вещиИран? Иранцы на нас в обиде, за то, что мы имели информацию об атаке, своих вывели, а их не предупредили (погибли люди). По-скотски поступили для союзника. И это сдается- ни первый случай.
Турцию вообще рассматривать в качестве союзника нельзя, максимум, как нейтральное государство (которое впрочем любезно предоставило свое воздушное пространство для ударов по Сирии).
Китай может поддержать только на словах.
К тому же Вы должны понимать разницу между тактическим аэродромом и оперативным. Из Ирана Вы не сможете гонять истребители на воздушные бои в Сирию, либо Вам понадобится целый флот топливозаправщиков. У нас такого флота нет, у противника воздушных танкеров суммарно больше сотни.
местоположение американских баз и носителей заведомо известно и статично, или слабо инертно.У нас нет ударного потенциала, которым можно атаковать эти базы (эффективно). Максимум мы можем провести несколько удачных диверсий стратегического масштаба.
У нас всего крылатых ракет может быть 250-300 в лучшем случае. У противника же несколько тысяч (думаю, что не меньше 6). А для уничтожения одной базы требуется очень много КР. (долетевших, а не выпущенных и сбитых)..
Для наглядности 59 КР в условиях отсталой ПВО уничтожили всего 10 МиГ-23 на аэродроме Шайрат, не повредив при этом взлетно-посадочной полосы.
Я полагаю, что МО России более чем ответственно подойдет к этому вопросу, потому что пока это одно из наиболее слабых мест всей нашей обороны.Они смертники. Даже если там развернуть бригаду ПВО или хотя бы несколько полков, они продержатся несколько часов, максимум несколько суток. ПВО не выигрывает воины, оно выигрывает время (очень незначительное) на принятие решения и в течение этого времени с переменным успехом защищает ответный потенциал (если он есть). Закончатся ракеты- закончится война. "Эй, русске, сдавайся! Сопротивление бесполезно. Тебя ждёт водка, тушёнка и наше радушие"
как по сути практически открыто сказал Министр Обороны Китая, и китайские, как минимум, а то ещё и Иранские, ну и я полагаю Турецкие.Турция член НАТО и она уже заявила, что по меньшей мере поддержит действия коалиции. Иран может угрожать только своими БР (при этом в регионе, союзники США активно развертывают ПРО) истребительная авиация Ирана находится на технологическом уровне времён Вьетнамской войны. Проще говоря- в жопе. Флота (способного противостоять США) у них тоже нет.
Второе - 10-тикрактное превосходство это вы конечно махнули,Десятикратное, это минимум. А то и двадцати кратное. Посчитайте хотя бы численность ВВС Саудовской Аравии и ее состав.
США придется рискнуть по сути ФАКТОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОМ РЕГИОНЕСША ничем не рискуют (если не брать в расчет удачное и от того маловероятное потопление их кораблей). А вот нас вперед ногами вынесут.
После того, как войска Асада перемешают с глиной и песком, исламисты захватят власть и нам придется оттуда драпать, как в свое время сами штаты драпали из Сомали. Попутно бросая целую и не очень технику.
эшелоны идут, корабли плывут, самолеты летят, ракеты готовы.Летят самолёты- привет Кибальчишу, плывут пароходы- привет Кибальчишу...
Цитата, gerrfrost сообщ. №17
Мы, хоть когда-то, за Родину воевали...А они Иводзиму брали, Окинаву, Сайпан;-)
Цитата, forumow сообщ. №18
Просто корейцам тогда повезло, а японцы налажали.Просто сирийцы сейчас в положении корейцев. Им в отличии от нас, терять будет уже нечего. Смогут ли они извлечь из этого выгоду?
Кстати это ни единственный случай в истории. Можно вспомнить как пиратская флотилия Елизаветы разгромила у берегов Англии испанскую армаду (да, шторм, везение, все дела. но факт остаётся фактом).
Или как японцы разгромили монгольский экспедиционный корпус. Все они сражались за свою свободу.
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forumow
4654
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№20
13.04.2018 10:35
Кстати это ни единственный случай в истории. Можно вспомнить как пиратская флотилия Елизаветы разгромила у берегов Англии испанскую армаду (да, шторм, везение, все дела. но факт остаётся фактом).Потому и памятный, что их было немного. Заниматься военным стоительством с расчётом что тебе повезёт...??!
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Kangaba
198
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№21
13.04.2018 10:41
На английском такие статьи называются wishful thinking.
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gerrfrost
3536
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№22
13.04.2018 10:44
Тут на сайте посчитали, что в первом залпе до 650 КР...
Пора рассредотачиваться, маскироваться, организовывать ложные цели для ударов..
Где там наши надувные макеты вооружений? Пора завозить и надувать, менять позиции, путать следы..
Тогда залп (и, тем более, если не один) будет весьма разорителен для коалиции... Чем больше стрельнут, тем меньше окажется ракет для реальных целей...
На сколько времени у них ракет хватило в Ливии?
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Андрей Л.
9785
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№23
13.04.2018 10:48
На сколько времени у них ракет хватило в Ливии?
На 6 дней у всего блока НАТО.
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Восход
13871
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№24
13.04.2018 10:49
Пора рассредотачиваться, маскироваться, организовывать ложные цели для ударов..Они не смогут гастролировать по всей Сирии, хотя бы потому, что она объята гражданской войной. Ни ракета догонит, так в засаду попадут.
Где там наши надувные макеты вооружений? Пора завозить и надувать, менять позиции, путать следы..Это будет похоже на игру в прятки на футбольном поле. Тогда уже выгоднее сплошные дымовые завесы ставить (если они не будут мешать самим ПВОшникам)
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Андрей Л.
9785
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№25
13.04.2018 11:03
Иран? Иранцы на нас в обиде
Иран может обижаться сколько угодно, но мы ему там как воздух нужны.
Турцию вообще рассматривать в качестве союзника нельзя, максимум, как нейтральное государство (которое впрочем любезно предоставило свое воздушное пространство для ударов по Сирии).
Турцию нельзя не рассматривать уже хотя бы потому, что мы им открываем дорогу к разговору с Европой почти на равных, а также расширяем их возможности в Сирии - без войны для них. Конечно он может попытаться отмахнуться от нас в данной ситуации, но тогда и ветки отдельной в потоке может не появиться, будет пить из общей, а о перепродаже всегда с нами договариваться... Мне представляется, что его вступление будет зависеть исключительно от того, на чьей стороне окажется удача.
Китай может поддержать только на словах.
Китай? Заявление Министра Обороны Китая в Москве
Цитата, q
В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие. Китайская сторона приехала, чтобы дать знать американцам о тесных связях вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас
у противника воздушных танкеров суммарно больше сотни.
Где они?
У нас нет ударного потенциала, которым можно атаковать эти базы (эффективно).
МБР без ЯБЧ, если до этого дойдет конечно.
Для наглядности 59 КР в условиях отсталой ПВО уничтожили всего 10 МиГ-23 на аэродроме Шайрат
Крайне неудачный пример - как договорной матч, по которому пытаются сделать эталонные расчеты.
Даже если там развернуть бригаду ПВО или хотя бы несколько полков, они продержатся несколько часов, максимум несколько суток.
Хм... Обоснуйте пожалуйста саму тактику атаки на эту базу в течение нескольких суток для полного подавления. Какие силы должно привлечь США для осуществления этого плана, а насколько должна бездействовать Россия, чтобы США смогли это осуществить.
Допустим - имеем 3 полка ПВО. Прошу Ваши доводы.
Турция член НАТО и она уже заявила, что по меньшей мере поддержит действия коалиции.
Нет. Такого заявления не было - или лучше, дайте пожалуйста цитату.
Иран может угрожать только своими БР (при этом в регионе, союзники США активно развертывают ПРО) истребительная авиация Ирана находится на технологическом уровне времён Вьетнамской войны.
ну так и чем закончилась говорите вьетнамская война???
Вы всё время совершаете странную ошибку - Вам представляются боевые действия в виде перепуливания высокотехнологичными ракетами между супер державами.
На деле будет всё много иначе - будут джихад-мобили, самодельные бомбы, диверсии и много чего ещё.
Во всем и всегда побеждают простейшие формы, если они умеют приспосабливаться - так устроен мир. И судя по тому, что многие страны ещё существуют - приспосабливаться умеют все. Афганистан вообще никакого оружия путного нет, а пережевал и армию России и, походу, Армию США...
Посчитайте хотя бы численность ВВС Саудовской Аравии и ее состав.
И что - все полетят? :) Саудовская Аравия сделал такое же заявление в пользу США как Китай в пользу России? Или Вы Китай в расчет не берете, а Саудов берете?
США ничем не рискуют (если не брать в расчет удачное и от того маловероятное потопление их кораблей). А вот нас вперед ногами вынесут.
Заявление безусловно смелое, но абсолютно бездоказательное. Там сейчас пуля не туда полетит, и многие политики в мире покроются холодным потом судорожно вспоминая "что они там плохого говорили об Америке или России и что кому обещали"... а у Вас так просто армии гибнут, что я просто диву даюсь... :)
После того, как войска Асада перемешают с глиной и песком, исламисты захватят власть и нам придется оттуда драпать
Исходя из Вашего поста нас уже уничтожат и драпать не придется - видимо тупо некому будет драпать. :) Вы веселый человек надо сказать.... но с таким настроем Вы слона не продадите...
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4KOt
416
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№26
13.04.2018 11:12
и все же, как верно вверху Восход заметил, определенно понадобится тактическое ядерное
очень полезная штука при численном превосходстве и приличных размеров компактных группах противника. а уж какое моральное воздействие на возможных партнеров по драке на стороне противника
отвечать таким же им труднее: у них с тактическим траблы, резко только бомбы вспомню, плюс нас мало количественно им закидывать - смысл.
сейчас речь идет только о войне на чужих территориях, никто не станет ЯО стратегическое пулять по стране противника, при любых войнах за пределами своих стран, это очевидно, все хотят жить, а остальное переживаемо, тк тогда победить и стреляющие первыми уже точно не смогут, а тогда х**и толку
И не забывайте, как USA относится в полномасштабный войнам с огромными потерями, а на своей территории? У их населения нет такой силы духа и самопожертвование их культуре индивидуалистов вообще не свойственно
USA Генерал-ястреб может сколько угодно кричать, что мы их ЯО закидаем, пока это PR и маркетинг на котором их культура стоит чуть более, чем полностью.
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Восход
13871
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№27
13.04.2018 11:31
Иран может обижаться сколько угодно, но мы ему там как воздух нужны.Бедный, как же он все это время без нас жил? (со времён свержения шаха). Это попытка выдать желаемое за действительное и поднять собственную самооценку.
Китай? Заявление Министра Обороны Китая в МосквеОтправляет нам на помощь свои дивизии? Эскадры? Или "держитесь там и всего вам хорошего" ?:-)
Где они?В местах базирования. У США 363 воздушных танкера (не считая стран НАТО), у России- 15. В истребительной авиации примерно такое же соотношение.
МБР без ЯБЧ, если до этого дойдет конечно.С мишурой, конфетами и Санта Клаусом?:-)
Крайне неудачный пример - как договорной матч, по которому пытаются сделать эталонные расчеты.Да как раз таки крайне удачный, жизненный.
Хм... Обоснуйте пожалуйста саму тактику атаки на эту базу в течение нескольких суток для полного подавления. Какие силы должно привлечь США для осуществления этого плана, а насколько должна бездействовать Россия, чтобы США смогли это осуществить.Одна АУГ в составе одного авианосца, 4-5 эсминцев и одной подводной лодки Огайя с КРМБ.
Таким составом они бригаду за два часа продавят. Они просто весь боекомплект израсходуют, возможно 2/3 даже сбить не успеют.
Если Вас интересуют точные цифры, найдите для примера состав ЗРБ Бук и посчитайте количество ЗУР на ПУ и ПЗУ и сравните их с боезапасом 4х эсминцев и одной подводной лодки, даже без учёта авиакрыла АВ. Это примерно 400 крылатых ракет против вдвое-втрое меньшего количества ЗУР. И это бригада.
Такого заявления не было - или лучше, дайте пожалуйста цитатуhttps://m.infox.ru/news/282/world/politics/199703-ssa-razresili-ispolzovat-vozdusnoe-prostranstvo-bliz-sirii
ну так и чем закончилась говорите вьетнамская война???Вьетнамские пилоты воевали против Фантомов на МиГ-21.
И что - все полетят? :) Саудовская Аравия сделал такое же заявление в пользу США как Китай в пользу России? Или Вы Китай в расчет не берете, а Саудов берете?Саудовская Аравия уже перебазировалась свои ВВС ближе к сирийской границе. Снимите розовые очки.
Исходя из Вашего поста нас уже уничтожат и драпать не придется - видимо тупо некому будет драпать. :)Время рассудит (не дай бог конечно...)
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gerrfrost
3536
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№28
13.04.2018 11:52
Кажется наша позиция, в стиле "держите меня втроем, я дурак", как-то действует - началось мельтешение у "заклятых друзей", извините за длинную цитату:
Цитата, q
Пентагон предостерегает от немедленного удара по Сирии
Ясно одно - удар будет... Вопрос когда и как?
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Андрей Л.
9785
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№29
13.04.2018 12:02
Бедный, как же он все это время без нас жил?
Ну... как жил. Пытался построить свою ядерную энергетику, без которой невозможно развитие промышленности и инфраструктуры, а также ядерную программу. Потом пытался противостоять санкциям и удержать ядерную программу, но удержать смог только ядерную энергетику - и всё это именно с нами.
Понимаете, времена меняются, был каменный век, потом железный, и так далее, теперь энергетический, какой-то будет дальше...
И тут вопрос как с водой - она у тебя есть, ты независим, её у тебя нет, ты будешь зависим от неё во всем, начиная с рождения нового человека, и заканчивая уборкой станка после смены на каждом рабочем месте... Только с энергетикой, пока во всяком случае - ещё жестче.
Отправляет нам на помощь свои дивизии? Эскадры? Или "держитесь там и всего вам хорошего" ?:-)
Ну, то уж не нам судить - важен сам факт, того, что сказано, кем сказано, когда сказано, кому и где сказано. И не в твиттере, а при личной встрече перед телекамерами.
У США 363 воздушных танкера (не считая стран НАТО), у России- 15. В истребительной авиации примерно такое же соотношение.
Ну и причем здесь Сирия?
С мишурой, конфетами и Санта Клаусом?:-)
Побыстрее и понадежнее танкеров с мест базирования будет - нет? :))) ну аж там с мишурой или с надписью - На запад, это насколько у кого изощреннее фантазия включится.
Да как раз таки крайне удачный, жизненный.
Одна сторона предупредила другую, при том, что другая итак была готова.
После этого обе стороны врали обо всем что произошло, да так, что по точному числу попаданий у сторон мнения так и не совпали и блогеры додумывали сами...
И вот на этом надо проводить анализ того, сколько нужно КР на уничтожение одного самолета на аэродроме в статичном незащищенном состоянии?
Вы серьезно? Больше никаких вам данных не надо для нормального анализа?
Одна АУГ в составе одного авианосца, 4-5 эсминцев и одной подводной лодки Огайя с КРМБ.
Если ударят из всего этого и сразу, даже без авиации, то да - одних Буков будет крайне маловато - с этим никто не спорит. Но ведь количество известно, время до пуска - минимальное (выход кораблей к точке пуска), тоже известно. Значит задача имеет решение - было бы желание решать.
Разве нет?
У нас помимо Буков есть ещё Искандеры, ТОРы и время на их переправку есть.
https://m.infox.ru/news/282/world/politics/199703-ssa-razresili-ispolzovat-vozdusnoe-prostranstvo-bliz-sirii
Здесь нет цитаты Эрдогана о том, что
Турция член НАТО и она уже заявила, что по меньшей мере поддержит действия коалиции.
Будьте добры цитату именно об этом, потому что - поддержит силы коалиции, это не воздушное пространство предоставить.
Я ведь не просто так упираюсь, я смотрел выступление Эрдогана, где он говорил, кого он поддержит и что именно он об этом говорил...
Вьетнамские пилоты воевали против Фантомов на МиГ-21.
Прямо вот вся война так и прошла...
Саудовская Аравия уже перебазировалась свои ВВС ближе к сирийской границе. Снимите розовые очки.
Мы тоже перебазировали....
И...?
США недавно перед Кореей уперегруппировался просто - И...?
Время Ч от Трапма, который оказывается никогда не говорил когда начнется - уже прошло...
Не всё так просто, даже при нахождении на другом континенте.
Выйти из этой каши всем будет куда тяжелее, чем войти...
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