В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе

Цитата, q Пентагон предостерегает от немедленного удара по Сирии



Министр обороны США Джим Мэттис попытался предотвратить незамедлительное нанесение удара по Сирии. В Пентагоне опасаются, что бомбардировки могут перерасти в более масштабный конфликт между Россией, Ираном и Западом, пишут корреспонденты The New York Times.



"По словам официальных лиц, во время совещания за закрытыми дверями в Белом доме Мэттис просил представить больше доказательств роли президента Башара Асада в предполагаемой химатаке в прошлые выходные, которые убедили бы мир в необходимости военных действий", - сообщает издание.



В четверг утром Мэттис публично выступил с предостережением, заявив комитету Палаты представителей по вооруженным силам: "Мы пытаемся остановить убийство невинных людей. Но на стратегическом уровне речь о том, как нам предотвратить выход ситуации из-под контроля, если вы понимаете, о чем я". (это он их тупыми назвал, или мне показалось?)



После того как Мэттис изложил свои опасения в Белом доме, ведущие советники президента по национальной безопасности завершили встречу, не приняв решение об атаке.



"На встрече в Белом доме, по словам трех сотрудников президентской администрации, Мэттис заявил, что США, Британия и Франция должны представить убедительные доказательства того, что правительство Сирии применило химоружие для атаки на удерживаемый повстанцами город Дума, где погибли более 40 человек и сотни пострадали", - передает The New York Times.



По словам высокопоставленного сотрудника Минобороны, это признание урока войны в Ираке.



"У военных чиновников есть основания опасаться эскалации", - сказала бывшая советница Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Кори Шейк. "Русские вкладываются по-крупному в то, чтобы удержать Башара Асада у власти, они заявили о себе как о существенно важной силе на Ближнем Востоке, а удар США или союзников станет напоминанием о том, насколько Запад сильнее России", - пояснили Шейк.



"Однако, по словам сотрудников администрации, даже несмотря на призывы Мэттиса к осмотрительности, трудно себе представить, чтобы Трамп не приступил к ударам, учитывая его обещание возмездия", - пишет газета.



"На мой взгляд, поезд ушел, - сказал Клифф Купчан, председатель консалтинговой компании по оценке политических рисков Eurasia Group. - Если Трамп сейчас решит не наносить удар, он окажется Обамой 2.0 из 2013 года. Для президента Трампа это абсолютная анафема, и я думаю, что он ударит по Сирии в ближайшие несколько дней".



https://www.inopressa.ru/article/13apr2018/nytimes/trump2.html



Ясно одно - удар будет... Вопрос когда и как? Кажется наша позиция, в стиле "держите меня втроем, я дурак", как-то действует - началось мельтешение у "заклятых друзей", извините за длинную цитату:Ясно одно - удар будет... Вопрос когда и как?