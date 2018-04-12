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Пентагон впервые показал развертывание "Гремлинов"

13.04.2018 Lenta.ru 439 0
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БЛА Gremlins
БЛА Gremlins.
Источник: DARPA

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы Gremlins провело запуск беспилотника с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Соответствующее видео было опубликовано на Giphy.



Программа Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников. В качестве самолета-носителя используется C-130 Hercules. После выполнения поставленных задач (разведки, действий в рамках электронной войны, сбрасывания бомб) рой дронов собирается другим самолетом.



Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям. Согласно планам Пентагона, такие приемы будут использоваться в конфликтах к 2030 году.

В проекте бюджета Минобороны США на 2019 финансовый год предусмотрено выделение 188,3 миллиона долларов на предотвращение угрозы со стороны летательных дронов противника.

Первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские позиции в Сирии, когда в ночь на 6 января 2018 года авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, где дислоцируются российские военные, атаковали 13 беспилотников. Минобороны России заявило, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", остальные летательные аппараты обезврежены радиоэлектронными методами.
12.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
C-130
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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