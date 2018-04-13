США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях
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Корабли ВМС США USS Hue City и USS Carney. Архивное фото.
Источник: © Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на кораблях и ядерных ракет малой мощности на подводных лодках, чтобы заставить Россию вернуться к выполнению договора РСМД, заявил в четверг глава министерства обороны США Джеймс Мэттис.
"Одно из дополнений, - возможно, вернуть ядерные крылатые ракеты на корабли ВМС, они ранее там были. Второе - это разместить небольшое количество вооружения с зарядом малой мощности на подводных лодках, несущих баллистические ракеты", - сказал он на слушаниях в профильном комитете нижней палаты конгресса США, посвященных бюджету оборонного ведомства на 2019 год.
По словам Мэттиса, США сейчас изучают варианты того, как с минимальными затратами поставить России "шах и мат" и вынудить Москву вернуться к соблюдению договора.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД.
Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.
При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.
По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты - последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.
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12.04.2018
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Восход
13871
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№1
13.04.2018 01:40
На Граниты там ещё остались СБЧ (ресурс не вышел)? Гранаты я так понимаю почили в бозе. Пожинаем плоды разоружения...
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forumow
4654
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№2
13.04.2018 09:44
Цитата, Восход сообщ. №1
Гранаты я так понимаю почили в бозе. Пожинаем плоды разоружения..."Калибры" 3М14 и есть инкарнация "Граната":
https://navy-korabel.livejournal.com/86469.html
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