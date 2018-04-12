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В США рассказали о новых угрозах для военных спутников

13.04.2018 Российская газета 311 0
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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник: rg.ru

Аналитики Пентагона заявили о новых угрозах для космических военных спутников США со стороны Китая и России. Они считают, что космические аппараты не будут уничтожаться ракетами на орбите, а в случае конфликта подвергнутся атаке систем РЭБ. Об этом сообщает специализированное издание Defense News.

По мнению авторов публикации, кинетическое антиспутниковое оружие Китая, которое было испытано в 2007 году и применялось для уничтожения старого метеорического зонда, более использоваться не будет. Наиболее вероятно, что атака на космические аппараты будет проходить в сфере радиоэлектронной борьбы и затронет прежде всего объекты связи и управления на Земле.

Бывший офицер ВВС США Брайан Уиден считает, что Соединенные Штаты имеют высокоэффективные технологии, которые позволят им маневрировать вблизи потенциальных систем противника как на геостационарной орбите, так и на низкой околоземной орбите. Кроме того, американцы имеют ряд технологий, которые могут быть адаптированы к противоспутниковым системам.

Тем не менее аналитик считает, что Россия инвестировала значительные средства в возможности радиоэлектронной борьбы и "может, вероятно, "глушить" спутники связи при помощи стационарных наземных станций". А также имеет, как и США, возможность блокировать приемники глобальных навигационных спутниковых систем, таких как GPS, в зоне операции, чтобы предотвратить их использование наземными войсками противника.

По мнению Брайана Уидена, наибольшую опасность представляют разработки России и Китая по перехвату управления спутниками других страны и последующей интеграции космических аппаратов в собственную орбитальную группировку.

Отметим, что в составе орбитальной группировки космических аппаратов России находится порядка 150 космических аппаратов различного назначения. По данным Минобороны РФ, в 2017 году специалисты ВКС РФ обеспечили запуск 17 космических аппаратов с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. Кроме того, активно ведутся более 20 опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов систем управления космическими системами. Среди них разработка унифицированной командно-измерительной системы управления космическими аппаратами нового поколения, перспективной системы приема и обработки телеметрической информации, совершенствование наземного комплекса управления системой ГЛОНАСС.


Николай Грищенко
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Китай
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США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
Байконур
ГЛОНАСС
Плесецк

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