В США оценили шансы России на перехват американских ракет в Сирии



Автомобили "Рысь" сопровождают С-400 в Сирии.

Источник: МО РФ Автомобили "Рысь" сопровождают С-400 в Сирии.Источник: МО РФ

Американские СМИ попытались выяснить, каковы шансы российских военных защитить сирийскую территорию от ракетного удара США.

"Может ли Россия реально сбить ракету США в Сирии?", - под таким заголовком опубликован материал в The National Interest.

Издание напоминает заявление Трампа в Twitter, в котором американский президент предложил России готовиться к удару новыми и "умными" ракетами по Сирии. Также в публикации упоминается сообщение о том, что в минувшие выходные сирийская армия сбила несколько израильских крылатых ракет.

Видимо, поэтому в качестве экспертного мнения приводятся высказывания израильских военных. Они оказались неоднозначными. Так, по словам неназванного бывшего старшего офицера ВВС Израиля, сбить ракеты будет не трудно. Он отмечает, что некоторые крылатые ракеты, в том числе и используемые Израилем, летят относительно медленно и их довольно легко обнаружить с помощью радаров.

В то же время другой бывший старший офицер ВВС усомнился в том, что сирийская армия способна перехватить большую часть выпущенных ракет. Но даже скептически настроенный эксперт сделал важную оговорку: если при этом не будут использованы российские передовые комплексы, такие как С-400 и другие системы.

Руслан Мельников