В США оценили шансы России на перехват американских ракет в Сирии
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Автомобили "Рысь" сопровождают С-400 в Сирии.
Источник: МО РФ
Американские СМИ попытались выяснить, каковы шансы российских военных защитить сирийскую территорию от ракетного удара США.
"Может ли Россия реально сбить ракету США в Сирии?", - под таким заголовком опубликован материал в The National Interest.
Издание напоминает заявление Трампа в Twitter, в котором американский президент предложил России готовиться к удару новыми и "умными" ракетами по Сирии. Также в публикации упоминается сообщение о том, что в минувшие выходные сирийская армия сбила несколько израильских крылатых ракет.
Видимо, поэтому в качестве экспертного мнения приводятся высказывания израильских военных. Они оказались неоднозначными. Так, по словам неназванного бывшего старшего офицера ВВС Израиля, сбить ракеты будет не трудно. Он отмечает, что некоторые крылатые ракеты, в том числе и используемые Израилем, летят относительно медленно и их довольно легко обнаружить с помощью радаров.
В то же время другой бывший старший офицер ВВС усомнился в том, что сирийская армия способна перехватить большую часть выпущенных ракет. Но даже скептически настроенный эксперт сделал важную оговорку: если при этом не будут использованы российские передовые комплексы, такие как С-400 и другие системы.
Руслан Мельников
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12.04.2018
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