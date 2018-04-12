Путин пообещал осуществить планы России по реализации лунной программы
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Возможный облик российского лунохода.
Источник: ЦНИИ РТК
Президент добавил, что сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил планы России по реализации лунной программы.
"Да, - сказал он, отвечая на вопрос космонавтов во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ, полетим ли на Луну, - Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять".
Глава государства напомнил, что сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию. "Сначала станция на лунной орбите, а потом уже - модули на самой Луне, во всяком случае, так планируется, - сказал Путин. - Надеюсь, что так оно и будет".
Глава государства спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все ответили: "Очень!". Путин пошутил, что там и до Марса недалеко и добавил, что "где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали".
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12.04.2018
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