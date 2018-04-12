Путин на симуляторе летательного аппарата провел "стыковку" с модулем орбитальной станции
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
В павильоне "Космос" президенту также показали спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию павильона "Космос". Внимание главы государства привлек симулятор летательного аппарата: Путин, а вслед за ним и сопровождавший его мэр Москвы Сергей Собянин забрались внутрь и осуществили "стыковку" с модулем орбитальной станции.
Также Путину показали главный исторический экспонат музея: спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин. Президент ознакомился с экспозицией, рассказывающей о Международной лунной программе; посмотрел автоматическую орбитальную станцию "Алмаз", образовательный центр для детей и подростков, организованный в павильоне. Здесь ребята получают знания о космосе, сами моделируют и создают космические аппараты.
В павильоне "Космос" организовано и интерактивно-досуговое пространство: здесь представлен образ космонавтики в отдаленном будущем - "космическая цивилизация".
Интерактивная зона экспозиции предполагает более длительное пребывание посетителей, здесь расположены зоны отдыха и даже кинотеатр 5D: последний уместился в сфере, на поверхность которой проецируется изображение Земли. Таким образом, зрители, пришедшие посмотреть фильм, будут располагаться как бы внутри земного шара.
Впрочем, по решению организаторов экспозиции "земной шар" может превратиться, например, в Марс или Венеру: программа предусматривает возможность смены проецируемого изображения.
В 2015 году в павильоне было решено открыть центр "Космонавтика и авиации" - крупнейший космический музейно-выставочный центр не только в России, но и в мире.
Проект был реализован правительством Москвы совместно с военно-промышленной комиссией РФ, Роскосмосом, Ростехом, ОАК и предприятиями оборонной промышленности.
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12.04.2018
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