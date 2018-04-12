Делегация Минобороны прибыла в Астану на заседание военного комитета ОДКБ
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Флаги стран ОДКБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Амир Исаев
АСТАНА, 12 апр - РИА Новости. Российская военная делегация прибыла в Астану для участия в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Минобороны России.
"Российская военная делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым прибыла в Астану (Республика Казахстан) для участия в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в пятницу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в заседании Военного комитета ОДКБ также примут участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Одной из тем станет обсуждение вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, в повестку дня включены вопросы проведения в 2018 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск коллективных сил ОДКБ.
Согласно релизу, заседание Военного комитета пройдет под председательством первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенанта Мурата Майкеева.
Военный комитет ОДКБ был создан решением Совета министров обороны ОДКБ 19 декабря 2012 года для оперативного рассмотрения вопросов планирования, применения и развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и подготовки необходимых предложений. В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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12.04.2018
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