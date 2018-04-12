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Минобрнауки РФ проведет со школьниками открытый урок в День космонавтики

13.04.2018 ТАСС 141 0
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Международная космическая станция (МКС)
Международная космическая станция (МКС).
Источник: © NASA/Crew of STS-132

Модератором урока станет промышленный дизайнер Владимир Пирожков, который представит свой проект малого летательного аппарата с вертикальным или коротким взлетом Aero-G

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки России вместе с порталом "Проектория" в День космонавтики проведет открытый урок для школьников "Космос далекий и близкий". Во время занятия ученики узнают, чем космонавты занимаются на Международной космической станции (МКС), кто их готовит, и зачем нужен 3D-принтер, который печатает детали в невесомости, сообщила пресс-служба портала "Проектория".

Открытый урок, который станет шестым в цикле "Россия, устремленная в будущее", пройдет в Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", но будет и транслироваться онлайн на сайте "Проектория" и в ее пабликах в соцсетях, в частности в "Одноклассниках". Модератором урока станет руководитель "Кинетики", промышленный дизайнер Владимир Пирожков, который представит свой проект малого летательного аппарата с вертикальным или коротким взлетом Aero-G.

"Упрощенное управление, интерактивная подготовка пилотов, всеобщая доступность и возможность навигируемых полетов сделают 3D-транспорт в ближайшие годы инновацией, адекватной по масштабу переходу с гужевого транспорта на автомобильный или со стационарного телефона на мобильный. Появление на рынке малого летательного аппарата Aero-G (ИТ-300) с вертикальным взлетом на шесть человек приведет к появлению новых промышленных отраслей и рабочих мест, радикальному расширению автотранспортной инфраструктуры, включая арктические регионы", - сказал ТАСС Пирожков.

Космос ждет

"Космические уроки становятся все популярнее у российских школьников, это свидетельствует о растущем интересе наших мальчишек и девчонок ко всему, что связано с космосом. Космической отрасли нужны сегодня самые разнообразные специалисты. Она - сосредоточие науки, высоких технологий и инноваций. Здесь творится будущее", - сказал ТАСС доктор технических наук, ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр Чубик, который примет участие в открытом уроке.

Также участниками урока станут летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский, основатель компании "Сканэкс" Владимир Гершензон и заместитель директора проектов по созданию систем ДЗЗ холдинга "Российские космические системы" (РКС) Андрей Емельянов.

"Сегодняшние студенты младших курсов или школьники, которые только выбирают, куда пойти учиться, родились уже в XXI веке. Для них всегда существовали Yandex, Google, телефоны с навигаторами и прогноз погоды, который можно посмотреть в любую минуту. У них совершенно другой взгляд на геоинформационные технологии. Это поколение революционеров, способное использовать те наработки, которые мы сегодня создаем, чтобы изменить мир, мы очень ждем этих ребят в РКС и готовы всячески помогать им и поддерживать", - заявил ТАСС Емельянов.

Все желающие смогут задать вопросы спикерам в группах "Проектории" в социальных сетях. Там же можно будет пройти тест о буднях космонавтов. Кроме того, можно будет принять участие в викторине, подготовленной порталом вместе с "Роскосмосом", и определить, какие знаменитые географические объекты изображены на снимках из космоса. По данным портала, к открытым урокам присоединилось более 20 тыс. школ.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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