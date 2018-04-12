Российский Центр управления полетами начал испытывать элементы искусственного интеллекта
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Центр управления полетами.
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Начальник Центра Максим Матюшин отметил, что все программы для управления полетами в ЦУПе разработаны отечественными специалистами
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский Центр управления полетами (ЦУП) начал испытывать элементы искусственного интеллекта, чтобы подготовиться к увеличению объема получаемых из космоса данных. Об этом в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг, рассказал начальник Центра Максим Матюшин.
"В новых условиях необходимы алгоритмы обработки больших объемов данных, организация цифровых экосистем. Совместно с Институтом управления имени Трапезникова на программно-аппаратной базе ЦУПа начинаем испытывать элементы искусственного интеллекта", - сказал Матюшин, подчеркнув, что все программы для управления полетами в ЦУПе разработаны отечественными специалистами.
Он пояснил, что потребность в новых технологиях объясняется увеличением количества космических аппаратов, а также проблемой космического мусора: "Трафик в околоземном пространстве становится все более плотным".
По словам Матюшина, сейчас в Центре разрабатывают "что-то, подобное рою пчел, муравейнику". "В компьютерном мире такие решения известны как мультиагентные системы. Именно их мы сейчас адаптируем к своим нуждам, прежде всего для планирования работ, анализа получаемых данных", - добавил собеседник издания.
Начальник ЦУПа также спрогнозировал "качественный скачок" в связи с увеличением количества объектов управления и ростом объемов получаемых от них данных. "И чтобы подготовиться к нему, мы уже сейчас тестируем новые методы обработки и анализа данных", - заключил Матюшин.
Центр управления полетами - подразделение Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт Роскосмоса). ЦУП, созданный в 1960 году, предназначен для обеспечения управления полетами российских космических кораблей, пилотируемых орбитальных и автоматических межпланетных станций, а также космических аппаратов гражданского назначения.
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12.04.2018
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