Российский Центр управления полетами начал испытывать элементы искусственного интеллекта



Центр управления полетами.

Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС Центр управления полетами.Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Начальник Центра Максим Матюшин отметил, что все программы для управления полетами в ЦУПе разработаны отечественными специалистами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский Центр управления полетами (ЦУП) начал испытывать элементы искусственного интеллекта, чтобы подготовиться к увеличению объема получаемых из космоса данных. Об этом в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг, рассказал начальник Центра Максим Матюшин.

"В новых условиях необходимы алгоритмы обработки больших объемов данных, организация цифровых экосистем. Совместно с Институтом управления имени Трапезникова на программно-аппаратной базе ЦУПа начинаем испытывать элементы искусственного интеллекта", - сказал Матюшин, подчеркнув, что все программы для управления полетами в ЦУПе разработаны отечественными специалистами.

Он пояснил, что потребность в новых технологиях объясняется увеличением количества космических аппаратов, а также проблемой космического мусора: "Трафик в околоземном пространстве становится все более плотным".

По словам Матюшина, сейчас в Центре разрабатывают "что-то, подобное рою пчел, муравейнику". "В компьютерном мире такие решения известны как мультиагентные системы. Именно их мы сейчас адаптируем к своим нуждам, прежде всего для планирования работ, анализа получаемых данных", - добавил собеседник издания.

Начальник ЦУПа также спрогнозировал "качественный скачок" в связи с увеличением количества объектов управления и ростом объемов получаемых от них данных. "И чтобы подготовиться к нему, мы уже сейчас тестируем новые методы обработки и анализа данных", - заключил Матюшин.

Центр управления полетами - подразделение Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт Роскосмоса). ЦУП, созданный в 1960 году, предназначен для обеспечения управления полетами российских космических кораблей, пилотируемых орбитальных и автоматических межпланетных станций, а также космических аппаратов гражданского назначения.