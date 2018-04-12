Годовщину полета в космос Юрия Гагарина отметят в 48 странах традиционной "Юрьевой ночью"



Приборная панель корабля «Восток-1» Ю. А. Гагарина.

Источник: Ростех Приборная панель корабля «Восток-1» Ю. А. Гагарина.Источник: Ростех

В мероприятии примут участие около 20 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Годовщина первого полета в космос Юрия Гагарина отметят на более чем 180 мероприятиях в 48 странах мира в рамках традиционной "Юрьевой ночи". Об этом сообщили в Twitter координаторы этого мероприятия, проводящегося регулярно с 2001 года.

"Юрьева ночь" будет отмечаться, по нашим оценкам, по крайней мере на 180 мероприятиях более чем в 48 странах с участием по крайней мере 20 тыс. человек, - говорится в сообщении. - Мы рады, что все вместе отмечаем прошлое, настоящее и будущее пилотируемых полетов в космос!"

В Американском музее космоса в Титусвилле (штат Флорида) о начале космической эры расскажет бывший руководитель пускового комплекса NASA и директор программ подготовки космических кораблей многоразового использования Боб Сик. В Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско в четверг вечером состоится лекция о перспективах добычи полезных ископаемых на астероидах и встреча с сотрудником Института SETI Сетом Шостаком, занимающимся поиском жизни во Вселенной.

В "Семейном планетарии и обсерватории Лейтнера" в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) организуют специальное шоу, посвященное 57-й годовщине первого полета человека в космос, в Технологическом институте штата Джорджия лекцию на тему "Почему мы обращаем свой взор к звездам" прочтет директор Ватиканской обсерватории Гай Консолманьо, а в музыкальном зале "Лофт" в Портсмуте (штат Нью-Гэмпшир) покажут фильм режиссера Майкла Барнетта "Поколение Марса" (The Mars Generation, 2017 г.).

В нынешнем году, по данным организаторов, мероприятия в рамках "Юрьевой ночи" пройдут по всему миру - годовщину полета Юрия Гагарина будут отмечать в экспедиционном лагере в самом сердце Сахары, на антарктической станции "Палмер", в школах Индии и Японии, в музее Ленина в Тампере и в Британском межпланетном обществе в Лондоне, на маскарадном балу в Дублине, в Космическом центре Макмиллана в Ванкувере, в Музее космической станции в Новато (штат Калифорния), в центре "Дискавери" Национального научного фонда в штате Колорадо и в Сиэтле в Музее полета.