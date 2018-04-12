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В Сарове создадут единый центр по изучению влияния космического излучения на технику

13.04.2018 ТАСС 157 0
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Одна из основных задач центра - продление срока службы космических аппаратов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Межотраслевой распределенный комплексный центр испытаний (МРКЦИ) для решения проблемы воздействия космического излучения на космическую технику появится на базе ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. Одна из основных задач центра - продлить срок службы космических аппаратов, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ.

"Находясь в космическом пространстве, техника испытывает влияние ряда факторов, ограничивающих срок их активного существования. Предполагается создание не имеющей аналогов в России технологии, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу (ЭКБ), радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) и системы космических аппаратов (КА)", - сообщили в ядерном центре.

Космические технологии позволяют обычным людям пользоваться телевидением, сотовой связью, ученым - изучать вселенную, а военным осуществлять разведку и навигацию. Срок службы космических аппаратов ограничен 10-15 годами. По результатам испытаний будут даны рекомендации по улучшению характеристик приборов, которые влияют на достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов. Важно, чтобы космическая техника функционировала правильно и не подвергалась ионизирующему излучению (радиации) космического пространства, которое состоит из потоков электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий.

"Космос неоднороден: около Земли - одни спектры излучения, полетим на Марс - другие, - необходимо тестировать любую микроэлектронику, которая полетит в космос и будет подвергаться там воздействию. Путь до Марса не близок, и стойкость корабля должна быть на высоком уровне", - рассказал один из разработчиков проекта, научный сотрудник Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ- ВНИИЭФ Кирилл Музюкин.

Оценивать стойкость радиоэлектроники, запускаемой в космос, к воздействию всех видов излучений будет основа центра - синхротронный комплекс. Как уточнили в ядерном центре, на действующих испытательных установках России невозможно в полном объеме подтвердить радиационную стойкость современных аппаратов и комплексно испытать их.

"Мы сможем обеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой для космической отрасли. Российские ученые, инженеры-конструкторы получат инструментарий, с помощью которого будут создавать радиоэлектронные системы для космических аппаратов с необходимыми сроками эксплуатации", - сообщили в ядерном центре.

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) - предприятие Госкорпорации "Росатом", которое имеет многолетний опыт испытаний радиационной стойкойсти изделий в интересах "Росатома", Министерства обороны РФ, "Роскосмоса" и Минпромторга.

Ядерный центр основали в 1946 году для реализации советского атомного проекта, он обеспечивает надежность и безопасность ядерного оружия России.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росатом
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