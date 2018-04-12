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В "Юрьеву ночь" члены Космического общества Сан-Диего попробуют "космическое" пиво

13.04.2018 ТАСС 125 0
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Земля - вид из Космоса
Земля - вид из Космоса.
Источник: http://spacecorp.ru/

Вырученные средства от организации вечеринки направят на финансирование мероприятий "Космического общества Сан-Диего"

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Специальным "космическим" пивом отметят в четверг годовщину первого полета человека в космос участники "Космической вечеринки" в Сан-Диего (штат Калифорния). В этот день Intergalactic Brewing Company ("Межгалактическая пивоваренная компания") угостит собравшихся особым сортом пива, сваренного специально к этой дате.

"Каждый год 12 апреля участники мероприятий в рамках "Юрьевой ночи" по всему миру вспоминают Юрия Гагарина, первого человека, совершившего в 1961 году полет в космос, - сообщили на своем сайте организаторы мероприятия. - Мы приветствуем все те замечательные дела, которые человечество осуществляет сейчас в космосе!". Средства, вырученные от организации вечеринки с "космическим" пивом будут направлены на финансирование мероприятий "Космического общества Сан-Диего", насчитывающего в своих рядах около 600 членов.

"Юрьева ночь" первые была проведена в 2001 году по случаю 40-й годовщины первого полета человека в космос. В нынешнем году, по данным организаторов, мероприятия по случаю очередной даты пройдут по всему миру. Так, годовщину полета Юрия Гагарина будут отмечать в экспедиционном лагере в самом сердце Сахары, на антарктической станции "Палмер", в школах Индии и Японии, в музее Ленина в Тампере и в Британском межпланетном обществе в Лондоне, на маскарадном балу в ирландском Дублине и в Космическом центре Макмиллана в Ванкувере.

В США памятную дату отметят научными лекциями в Университете Таскоги и в Музее естественной истории штата Алабама, наблюдениями звездного неба с вершины горы Пиннакль в штате Арканзас, в калифорнийском научном центре, где экспонируется один из американских "шаттлов" и в Калифорнийском отделении академии наук, в Музее космической станции в Новато (штат Калифорния), в центре "Дискавери" Национального научного фонда в штате Колорадо и в Сиэтле в Музее полета.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
Индия
Ирландия
США
Япония
Проекты
Арктика

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