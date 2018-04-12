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Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне

13.04.2018 ТАСС 215 0
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Луноход "Юйту"
Китайский луноход "Юйту".
Источник: Синьхуа

С помощью аппарата "Чанъэ-4" на лунной поверхности будут посажены семена картофеля и других растений

ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Китай к концу года осуществит космический запуск лунного аппарата "Чанъэ-4", который, как ожидается, совершит первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. После приземления межпланетная станция установит связь с Землей. Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", с помощью "Чанъэ-4" на безжизненной лунной поверхности будут посажены доставленные туда семена картофеля и других растений.

Согласно заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), "озеленение" естественного спутника Земли пройдет в рамках эксперимента "Лунная мини-биосфера", для осуществления которого на Луну в специальных оловянных капсулах будут доставлены семена картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), а также яйца тутового шелкопряда. Как утверждают исследователи, ожидается, что "специально установленные камеры видеонаблюдения будут снимать процесс прорастания семян и передавать запись в лабораторию на Земле".

В 2016 году Китайское национальное космическое управление объявило конкурс на разработку плана первого лунного биологического проекта. "Лунная мини-биосфера" был выбран среди 200 претендентов, участвующих в состязании. В его разработке приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай).

По словам специалистов, миссия лунного аппарата "Чанъэ-4" станет одним из самых амбициозных космических проектов в этом году. Ожидается, что межпланетная станция установит связь с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника Земли. В состав "Чанъэ-4" войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований.

Ранее сообщалось, что аппарат "Чанъэ-4" должен быть выведен в космос при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5", запуск которой в июле прошлого года со спутником "Шицзянь-18" на борту оказался неудачным. В официальных заявлениях проходила информация о том, что причины неудачного запуска были установлены, и сообщалось о планах вновь осуществить ее запуск в этом году.
12.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
Луна
Чанчжэн

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