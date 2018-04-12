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Лучший научно-технический проект по освоению Луны выберут в октябре в Москве

13.04.2018 ТАСС 191 0
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Рисунок станции "Луна-Глоб"
Рисунок станции "Луна-Глоб".
Источник: joy4mind.com

Принять участие в конкурсе "Луна: город первых" могут дошкольники, школьники, студенты, аспиранты и сотрудники конструкторских и архитектурных бюро

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов "Луна: город первых", в котором могут принять участие школьники, студенты и сотрудники конструкторских бюро, стартует 12 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Московского государственного университета.

Конкурс организован в рамках VIII всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" при поддержке госкорпорации "Роскосмос", Министерства образования и науки и Московского государственного университета.

"Как должна выглядеть лунная база? На чем перевозить грузы по Луне? Как построить медицинский модуль на спутнике? 12 апреля стартует Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов "Луна: город первых", - говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро. Они должны представить свое видение первой космической лунной станции России в одном из визуальных форматах. Например, в виде рисунка с применением любой технологии, 3D модели, концепт-проекта.

Сроки проведения конкурса с 12 апреля по 25 сентября 2018 года. Работы принимаются по нескольким темам: помимо проекта лунной базы, это также проекты транспортного космического корабля, средств обеспечения исследовательских работ в космосе, автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космическом пространстве и другие.

Победитель конкурса отправится на космодром Байконур. Церемония награждения пройдет во время XIII московского фестиваля "NAUKA0+", главные события которого развернутся в Москве с 12 по 14 октября.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Луна
Медицина

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