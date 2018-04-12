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Роскосмос планирует снизить расходы на МКС за счет привлечения частных инвесторов

13.04.2018 ТАСС 186 0
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МКС
Фото МКС.
Источник: © EPA/NASA

Также глава госкорпорации Игорь Комаров заявил, что Россия в рамках программы МКС готова сотрудничать со всеми странами, но при необходимости может работать и самостоятельно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует привлекать частных инвесторов на Международную космическую станцию (МКС) для снижения расходов на ее эксплуатацию. Об этом в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Мы заинтересованы, чтобы приходили частные компании (на МКС - прим. ТАСС). Некоторые функции по эксплуатации (станции - прим. ТАСС), по туризму, проведению научных экспериментов они могут взять на себя. Мы думаем над тем, чтобы привлечь частных инвесторов, чтобы окупить расходы, повысить эффективность экспериментов", - сказал он.

"Обязательства государств, безусловно, сохранятся", - отметил при этом Комаров.

Также глава Роскосмоса заявил, что Россия в рамках программы МКС готова сотрудничать со всеми странами, но при необходимости может работать и самостоятельно.

Также он рассказал о сотрудничестве при строительстве окололунной орбитальной станции. "Если жизнь заставит, то будем работать сами. Но мы считаем, что эффективнее работать со всеми желающими, теми, кто удовлетворяет требованиям проекта, с кем можно комфортно работать, надеясь на то, что партнеры в долгосрочной перспективе выполнят свои обязательства", - заявил Комаров.
12.04.2018
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принадлежат ТАСС
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