Космонавты с борта МКС отвечают на вопросы пользователей "ВКонтакте". Трансляция завершена



Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Прямая трансляция с Международной космической станции проходит в сообществе Роскосмоса

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев в День космонавтики отвечают на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в эфире #VKLive.

Прямая трансляция с Международной космической станции (МКС) проходит в сообществе Роскосмоса.

Ранее Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления. Они выразили уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.

В настоящее время россияне находятся на МКС с американцами Эндрю Фойстелом, Ричардом Арнольдом и Скоттом Тинглом, а также японцем Норисигэ Канаи.

Фойстел и Арнольд прибыли на МКС вместе с Артемьевым на российском корабле "Союз МС-08" 23 марта.