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Космонавты с борта МКС отвечают на вопросы пользователей "ВКонтакте". Трансляция завершена

13.04.2018 ТАСС 160 0
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Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Прямая трансляция с Международной космической станции проходит в сообществе Роскосмоса

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев в День космонавтики отвечают на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в эфире #VKLive.

Прямая трансляция с Международной космической станции (МКС) проходит в сообществе Роскосмоса.

Ранее Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления. Они выразили уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.

В настоящее время россияне находятся на МКС с американцами Эндрю Фойстелом, Ричардом Арнольдом и Скоттом Тинглом, а также японцем Норисигэ Канаи.

Фойстел и Арнольд прибыли на МКС вместе с Артемьевым на российском корабле "Союз МС-08" 23 марта. 
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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