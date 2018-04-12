Космонавты с борта МКС отвечают на вопросы пользователей "ВКонтакте". Трансляция завершена
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Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
Прямая трансляция с Международной космической станции проходит в сообществе Роскосмоса
Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев в День космонавтики отвечают на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в эфире #VKLive.
Прямая трансляция с Международной космической станции (МКС) проходит в сообществе Роскосмоса.
Ранее Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления. Они выразили уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.
В настоящее время россияне находятся на МКС с американцами Эндрю Фойстелом, Ричардом Арнольдом и Скоттом Тинглом, а также японцем Норисигэ Канаи.
Фойстел и Арнольд прибыли на МКС вместе с Артемьевым на российском корабле "Союз МС-08" 23 марта.
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12.04.2018
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