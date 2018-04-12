В Приамурье более 1 тыс. военных отразят наступление крупных сил условного противника
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Военные учения.
Источник: rg.ru
В учениях задействовали около 200 единиц боевой техники
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа подняли по тревоге в рамках учений. Им предстоит отразить наступление крупных сил условного противника. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"В Амурской области подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений. В мероприятиях принимает участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц боевой техники По замыслу учения, в течение недели тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника используя опыт современных военных конфликтов", - сообщил Гордеев.
Сейчас подразделения совершают комбинированный марш на штатной технике и железнодорожным транспортом на полигон. Одновременно военные тренируются отражать удары авиации условного противника и диверсии разведывательных групп, а также управлять подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами радиоэлектронной борьбы.
В учениях задействуют танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки "Акация" и минометы "Сани", реактивные системы "Град", зенитные установки "Шилка" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Маневры завершатся боевыми стрельбами.
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12.04.2018
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