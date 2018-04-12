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В Приамурье более 1 тыс. военных отразят наступление крупных сил условного противника

13.04.2018 ТАСС 297 0
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Военные учения
Военные учения.
Источник: rg.ru

В учениях задействовали около 200 единиц боевой техники

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа подняли по тревоге в рамках учений. Им предстоит отразить наступление крупных сил условного противника. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"В Амурской области подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений. В мероприятиях принимает участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц боевой техники  По замыслу учения, в течение недели тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника используя опыт современных военных конфликтов", - сообщил Гордеев.

Сейчас подразделения совершают комбинированный марш на штатной технике и железнодорожным транспортом на полигон. Одновременно военные тренируются отражать удары авиации условного противника и диверсии разведывательных групп, а также управлять подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами радиоэлектронной борьбы.

В учениях задействуют танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки "Акация" и минометы "Сани", реактивные системы "Град", зенитные установки "Шилка" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Маневры завершатся боевыми стрельбами.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
2С3 Акация
БМП-2
Игла ЗРК
Т-72
Т-72Б
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения

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