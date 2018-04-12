Минобороны опубликовало документы об офицерской службе Юрия Гагарина
|
|
Источник: © ТАСС
На сайте ведомства можно увидеть служебную характеристику Гагарина за время его пребывания в центре подготовки космонавтов ВВС СССР и приказы о присвоении званий
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны России в преддверии Дня космонавтики опубликовало на своем сайте уникальные исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта Юрия Гагарина.
|Приказ на Ю.Гагарина.
|Источник: © Минобороны РФ
"Документы из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывают о знаменательных вехах в прохождении военной службы Юрием Гагариным, начиная с момента присвоения ему первого офицерского звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова в октябре 1957 года", - сообщила в четверг пресс-служба Минобороны.
На сайте можно ознакомиться со служебной характеристикой Гагарина за время его пребывания в центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказами о присвоении ему званий, а также с планом его правительственных командировок по многим странам. Кроме того, впервые публикуется учетно-послужная карта первого в мире космонавта, в которой указаны места его службы и занимаемые должности.
|
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.04.2018 Опубликованы архивные материалы об офицерской службе Гагарина
11.04.2018 Центр подготовки космонавтов передаст Минобороны пять невостребованных Л-39
19.02.2018 "Вертолеты России" передали военным партию Ми-8МТВ-5-1
19.02.2018 Холдинг "Вертолеты России" передал Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства КВЗ
16.02.2018 Вертолеты Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода приступили к службе в воинских частях Челябинской и Мурманской области
12.09.2017 Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Овчинину
13.04.2017 Депутат предложил дать возможность военным вступать в ряды космонавтов, не оставляя службу
27.09.2016 Рано Джураева о "Космодромах России" и амбициозных целях