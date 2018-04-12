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Минобороны опубликовало документы об офицерской службе Юрия Гагарина

13.04.2018 ТАСС 170 0
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Предстартовая подготовка Юрия Гагарина к полету, 1961 год
Источник: © ТАСС

На сайте ведомства можно увидеть служебную характеристику Гагарина за время его пребывания в центре подготовки космонавтов ВВС СССР и приказы о присвоении званий

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны России в преддверии Дня космонавтики опубликовало на своем сайте уникальные исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта Юрия Гагарина.


Приказ на Ю.Гагарина.
Источник: © Минобороны РФ

"Документы из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывают о знаменательных вехах в прохождении военной службы Юрием Гагариным, начиная с момента присвоения ему первого офицерского звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова в октябре 1957 года", - сообщила в четверг пресс-служба Минобороны.

На сайте можно ознакомиться со служебной характеристикой Гагарина за время его пребывания в центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказами о присвоении ему званий, а также с планом его правительственных командировок по многим странам. Кроме того, впервые публикуется учетно-послужная карта первого в мире космонавта, в которой указаны места его службы и занимаемые должности.
12.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦПК Гагарина

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