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Более 43 тыс. человек примут участие в шествиях 9 мая на Урале, в Сибири и Поволжье

13.04.2018 ТАСС 292 0
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Во время репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

По словам представителя ЦВО, военнослужащие три раза в неделю занимаются отработкой строевого шага

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Более 43 тысяч человек примут участие в торжественных военных мероприятиях в честь Дня Победы в этом году, сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.

"Три военных парада и 129 торжественных шествий, посвященных 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Центральном военном округе. Всего в мероприятиях в Поволжье, Сибири и на Урале примут участие более 43,7 тысяч человек, из них большую часть составляют военнослужащие Центрального военного округа, а также задействованы юнармейцы, кадеты и представители других силовых ведомств", - сказали там.

В пресс-службе добавили, что наиболее масштабным станет военный парад в Екатеринбурге, где по центральным улицам города пройдут более 2,2 тыс. участников и около 80 единиц военной техники. "Также военные парады пройдут в Самаре и Новосибирске. В настоящее время идут интенсивные тренировки парадных расчетов. Военнослужащие оттачивают строевой шаг по три раза в неделю на территории воинских частей и соединений округа", - отметили в ЦВО.

Впервые на параде в Екатеринбурге будут задействованы армейские мотовездеходы АМ-1 и комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха".
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Красуха-4
Компании
Минoбороны РФ
Издания
Военный Парад

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