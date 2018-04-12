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BrahMos Aerospace: ВВС России проявляют интерес к авиационной версии ракеты BrahMos

13.04.2018 ТАСС 259 0
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Ракета "БраМос" на Су-30МКИ
Ракета "БраМос" на Су-30МКИ.
Источник: ivanik3.narod.ru

Генеральный директор компании Судхир Мишра отметил, что испытания ракет должны закончиться в этом году

ЧЕННАИ /Индия/. 12 апреля. /ТАСС/. Российские ВВС проявляют заинтересованность в приобретении авиационной версии крылатой ракеты BrahMos, и компания BrahMos Aerospace рассчитывает, что эта заинтересованность принесет результат. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Судхир Мишра в кулуарах международной оборонной выставки Defexpo-2018, которая проходит в Ченнаи.

"ВВС России имеют большой интерес в размещении ракет BrahMos на истребителях Sukhoi, - сказал Мишра.

"Мы проводим несколько новых испытаний этих ракет. Все эти испытания должны завершиться в этом году. И после завершения этих испытаний мы намерены обратиться к ВВС России о начале переговоров на эту тему", - добавил Мишра.

В настоящее время ВВС Индии модифицировали два истребителя Су-30МКИ для применения авиационных крылатых ракет BrahMos. Модернизация остальных 48 самолетов начнется сразу же после принятия на вооружение этой ракеты.

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей аналогичное название.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
Минoбороны РФ

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