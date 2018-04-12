BrahMos Aerospace: ВВС России проявляют интерес к авиационной версии ракеты BrahMos
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Ракета "БраМос" на Су-30МКИ.
Источник: ivanik3.narod.ru
Генеральный директор компании Судхир Мишра отметил, что испытания ракет должны закончиться в этом году
ЧЕННАИ /Индия/. 12 апреля. /ТАСС/. Российские ВВС проявляют заинтересованность в приобретении авиационной версии крылатой ракеты BrahMos, и компания BrahMos Aerospace рассчитывает, что эта заинтересованность принесет результат. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Судхир Мишра в кулуарах международной оборонной выставки Defexpo-2018, которая проходит в Ченнаи.
"ВВС России имеют большой интерес в размещении ракет BrahMos на истребителях Sukhoi, - сказал Мишра.
"Мы проводим несколько новых испытаний этих ракет. Все эти испытания должны завершиться в этом году. И после завершения этих испытаний мы намерены обратиться к ВВС России о начале переговоров на эту тему", - добавил Мишра.
В настоящее время ВВС Индии модифицировали два истребителя Су-30МКИ для применения авиационных крылатых ракет BrahMos. Модернизация остальных 48 самолетов начнется сразу же после принятия на вооружение этой ракеты.
Совместное российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей аналогичное название.
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12.04.2018
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