Ледокол Северного флота "Илья Муромец" приступил к ледовым испытаниям



Спуск на воду головного дизель-электрического ледокола обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец», строящегося для ВМФ России на АО «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург, 10.06.2016.

Источник: АО «Адмиралтейские верфи» Спуск на воду головного дизель-электрического ледокола обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец», строящегося для ВМФ России на АО «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург, 10.06.2016.Источник: АО «Адмиралтейские верфи»

Как сообщили в пресс-службе флота, испытания будут проходить несколько недель, после чего судно вернется в порт Мурманск

МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" вышел в море для проведения ледовых испытаний. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Испытания будут проходить в течение нескольких недель на ледовых полях Карского моря", - говорится в сообщении.

Часть маршрута ледокол пройдет по Северному морскому пути и вокруг ряда островов арктических архипелагов. Помимо испытаний ледокола будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года. По завершении выхода на испытания ледокол вернется в пункт постоянного базирования - порт Мурманск.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 м, оно может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта.

Корпус ледокола был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. При длине 85 метров и ширине около 20 метров судно имеет водоизмещение около 6 тыс. тонн. Оно обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, оснащено вертолетной площадкой. Торжественный подъем флага вспомогательного флота на судне состоялся 30 ноября 2017 года, ледокол прибыл на Северный флот 2 января 2018 года.