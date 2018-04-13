Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В

13.04.2018 ТАСС 716 1
0
Понравилась новость?
 +3
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"

В ФСВТС отметили, что в августе 2017 года для представителей минобороны Индии и штаба ВВС Индии была проведена презентация этого проекта

ЧЕННАИ, /Индия/, 12 апреля. /ТАСС/. Россия сформировала предложение для индийской стороны по легкому военно-транспортному самолету Ил-112, сейчас оно находится на рассмотрении. Об этом журналистам заявил в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Все характеристики самолета представленного проекта соответствуют сформированным индийскими партнерами требованиям для легкого военно-транспортного самолета, в том числе для эксплуатации на высокогорных аэродромах. В настоящий момент наше предложение находится на рассмотрении индийской стороной", - сказал он в ходе выставки Defexpo-2018.

Дрожжов отметил, что в августе 2017 года для представителей минобороны Индии и штаба ВВС Индии была проведена презентация этого проекта.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. В России он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Ил-112В может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Ил-112Т
Компании
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Александр008
13
№1
13.04.2018 04:29
Планируемый выпуск: 1 самолет в месяц?- Да это Россию перевооружить на 10лет....
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 12:55
  • 31
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 13.04 12:20
  • 37
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 13.04 12:11
  • 3
Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
  • 13.04 12:06
  • 6772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.04 12:02
  • 29
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 13.04 11:58
  • 6
Разработчик показал облик российской подлодки будущего
  • 13.04 09:44
  • 2
США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях
  • 13.04 09:12
  • 5
Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
  • 13.04 07:59
  • 5
Парад "терминаторов"
  • 13.04 07:51
  • 11
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 13.04 07:36
  • 3
Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве
  • 13.04 07:02
  • 1
Индия может модернизировать в России танки Т-90
  • 13.04 05:31
  • 6
Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены
  • 13.04 04:29
  • 1
Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В
  • 13.04 03:13
  • 1
Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях
другие обсуждаемые темы