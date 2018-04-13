Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В



Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил" Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"

В ФСВТС отметили, что в августе 2017 года для представителей минобороны Индии и штаба ВВС Индии была проведена презентация этого проекта

ЧЕННАИ, /Индия/, 12 апреля. /ТАСС/. Россия сформировала предложение для индийской стороны по легкому военно-транспортному самолету Ил-112, сейчас оно находится на рассмотрении. Об этом журналистам заявил в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Все характеристики самолета представленного проекта соответствуют сформированным индийскими партнерами требованиям для легкого военно-транспортного самолета, в том числе для эксплуатации на высокогорных аэродромах. В настоящий момент наше предложение находится на рассмотрении индийской стороной", - сказал он в ходе выставки Defexpo-2018.

Дрожжов отметил, что в августе 2017 года для представителей минобороны Индии и штаба ВВС Индии была проведена презентация этого проекта.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. В России он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Ил-112В может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).