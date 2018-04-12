Опубликованы архивные материалы об офицерской службе Гагарина



Юрий Гагарин.

Источник: © РИА Новости Юрий Гагарин.Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы об офицерской службе первого в мире космонавта полковника Юрия Гагарина.

"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта полковника Юрия Алексеевича Гагарина", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.

Учетно-послужная карта Юрия Гагарина, опубликованная Минобороны РФ. Источник: © Минобороны РФ

Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о прохождении военной службы Гагариным, начиная с момента присвоения ему звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в октябре 1957 года.

В числе других опубликованных документов - служебная характеристика на Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий. Минобороны также публикует его учетно-послужную карту, где в хронологическом порядке указаны места службы и занимаемые должности.

На сайте можно также ознакомиться с планом правительственных командировок космонавта, вырезками из газет на английском языке.