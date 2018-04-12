Индия локализует производство российских танковых боеприпасов "Манго"
|
|
Танк Т-90СМ.
Источник: Gettyimages
ЧЕННАИ (Индия), 12 апр - РИА Новости. Индия локализует лицензионное производство российских танковых боеприпасов "Манго", которые сейчас собираются из поставляемых Россией узловых комплектов, сообщил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.
"На сегодняшний день этот контракт реализуется. Завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, она прошла приемо-сдаточные испытания", - сказал он на выставке Defexpo-2018.
Следующий этап - создание партии из мелкоузловых комплектов. Параллельно с этим на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для того, чтобы приступить к последнему этапу контракта - локализации производства.
Кроме этого, обсуждается возможная модернизация "Манго", чтобы производить в Индии снаряды с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Впервые о создании лицензионного производства сообщалось в марте 2016 года. Соответствующий контракт, заключенный Рособоронэкспортом и Минобороны Индии, дает индийским предприятиям право на производство и сборку "Манго" на своих мощностях (город Хамария).
|
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.04.2018 Какое оружие из России получило индийскую прописку
12.04.2018 Техмаш представил в Индии «Манго»
11.04.2018 Что покажет Россия на выставке вооружений "Дефэкспо Индия-2018"
08.12.2017 Интервью генерального директора АО «НПК «Техмаш» Владимира Николаевича Лепина
16.08.2017 Испытания первой партии выстрелов индийского производства прошли успешно
26.04.2017 Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
25.04.2017 Техмаш может развернуть лицензионное производство боеприпасов в Индонезии
25.04.2017 "Техмаш" планирует открыть в Индонезии производство снарядов