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Индия локализует производство российских танковых боеприпасов "Манго"

13.04.2018 РИА Новости 225 0
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Танк Т-90СМ
Танк Т-90СМ.
Источник: Gettyimages

ЧЕННАИ (Индия), 12 апр - РИА Новости. Индия локализует лицензионное производство российских танковых боеприпасов "Манго", которые сейчас собираются из поставляемых Россией узловых комплектов, сообщил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"На сегодняшний день этот контракт реализуется. Завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, она прошла приемо-сдаточные испытания", - сказал он на выставке Defexpo-2018.

Следующий этап - создание партии из мелкоузловых комплектов. Параллельно с этим на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для того, чтобы приступить к последнему этапу контракта - локализации производства.

Кроме этого, обсуждается возможная модернизация "Манго", чтобы производить в Индии снаряды с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Впервые о создании лицензионного производства сообщалось в марте 2016 года. Соответствующий контракт, заключенный Рособоронэкспортом и Минобороны Индии, дает индийским предприятиям право на производство и сборку "Манго" на своих мощностях (город Хамария).
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Манго
Компании
РОЭ
Техмаш НПК

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