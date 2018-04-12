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Перевозки морских воинских грузов можно будет отследить в онлайн-режиме

13.04.2018 РИА Новости 222 0
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Сайт министерства обороны Российской Федерации
Сайт министерства обороны Российской Федерации.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Перевозки воинских грузов Минобороны РФ морским транспортом будут отслеживаться в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

"Между Национальным центром управления обороной РФ и Ситуационно-логистическим центром "Оборонлогистики" организован в онлайн-режиме обмен информацией о перевозках воинских грузов морским транспортом по основным стратегическим направлениям в интересах министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, данная информация используется офицерами дежурных смен Национального центра, чтобы контролировать мероприятия, связанные с доставкой продукции военного назначения и грузов военно-строительного комплекса Минобороны России.

В пресс-службе Минобороны отметили, что центр "Оборонлогистики" оборудован новейшей информационной системой управления морскими перевозками, что позволяет с учетом метеоусловий, морского трафика, состояния судна, возможностей портовой инфраструктуры координировать работу всех участников транспортно-логистической цепочки.

Совместная работа сотрудников Национального центра управления и логистического центра "позволяет оптимизировать транспортно-логистические процессы, минимизировать затраты министерства обороны России по доставке воинских грузов", говорится в сообщении.
12.04.2018
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Россия
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