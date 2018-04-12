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Индийская делегация посетит "Камов" для ознакомления с корабельным вертолетом Ка-226Т

13.04.2018 АО «Вертолеты России» 559 0
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Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото.
Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП

Делегация Минобороны Индии в ближайшее время посетит АО "Камов" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), где примет участие в демонстрационном полете легкого многоцелевого Ка-226Т, а также ознакомится с корабельным вариантом данного вертолета.


Правительство Индии в ноябре 2017 года одобрило проведение тендера на закупку многоцелевых вертолетов для военно-морских сил страны. Предполагается, что вертолеты будут задействованы поисково-спасательных, гуманитарных, наблюдательных и контртеррористических операциях, а также будут выполнять функции наведения для корабельных оружейных систем.


"Мы обратились к индийской стороне с предложением посетить ОКБ "Камов", где разрабатывался Ка-226Т для проекта по поставке 200 таких машин и локализации их производства в Индии. Наши коллеги смогут принять участие в демонстрационном полете, а также ознакомиться с Ка-226Т, приспособленным для корабельного базирования. Размещение заказа на вертолеты для ВМС на нашем совместном предприятии в Индии отвечает интересам обеих сторон, поэтому мы решили пригласить наших партнеров для более детального знакомства с этой машиной", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Вертолеты Ка-226Т с возможностью палубного базирования с 2017 года серийно поставляются в интересах российской авиации специального назначения.


В отличие от "сухопутной" версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта. Кроме того, вертолет оснащен новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Корабельный вертолет Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Камов

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