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Техмаш представил снаряды для реактивной артиллерии Сухопутных войск и авиации на выставке Defexpo India-2018

12.04.2018 АО "НПК "ТехМаш" 103 0
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Техмаш на DEFEXPO INDIA 2018
Выставочный стенд Концерна "Техмаш" на Межународной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2018 со снарядами компании НПО "Сплав".
Источник: http://tecmash.ru/

На Межународной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «ДЕФЕКСПО индия – 2018» Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представляет 5 снарядов, разработанных на базе НПО «Сплав»: для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а также неуправляемую авиационную ракету.


Среди экспонатов стоит отметить реактивный снаряд 9М531 к системе «Смерч» с кассетной головной частью, содержащей 646 кумулятивно-осколочных боевых элементов. Боеприпас калибра 300 мм предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы и легкобронированной техники. Максимальная дальность стрельбы составляет 90 км. Кумулятивно-осколочные элементы снаряда способны пробить броню толщиной 120 мм.


«Смерч» - первая в мире реактивная система залпового огня, использующая снаряды с системой угловой стабилизации и коррекции дальности стрельбы. Отличительной особенностью снарядов является наличие системы управления полетом, корректирующей траекторию движения по тангажу и рысканию. За счет применения этой системы кучность стрельбы «Смерча» повысилась в 3 раза, а точность – в 2 раза, что приблизило ее по этим показателям к артиллерийским орудиям.


На стенде также представлены два снаряда калибра 122 мм к реактивной системе «Град»: 9М22У и 9М217. Неуправляемый реактивный осколочно-фугасный снаряд 9М22У предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районах сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Боеприпас поражает цель на расстоянии до 20 км. Снаряд с самоприцеливающимися боевыми элементами 9М217 предназначен для поражения бронированной техники. Максимальная дальность его полета составляет 18,5 км. Боевые элементы боеприпаса пробивают броню толщиной 60-70 мм. Температурный диапазон боевого применения обоих снарядов составляет от -50 до +50 С°.


Отдельного внимания заслуживает реактивный снаряд в снаряжении термобарической смесью для ТОС-1А. Тяжелая огнеметная система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км.


Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Происходит объемно-детонирующий подрыв. Возникшие в результате основные поражающие факторы – высокотемпературное поле и ударная волна – распространяются на площади до 40 000 квадратных метров.


Наряду со снарядами, предназначенными для систем реактивной артиллерии Сухопутных войск, НПО «СПЛАВ» экспонирует неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Она предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. С-8 ОФП позволяет выполнять боевые операции самолетам и вертолетам фронтовой армейской авиации.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Индия
Продукция
Град РСЗО
С-8
Солнцепёк
Компании
Ростех
Сплав НПО
Техмаш НПК

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