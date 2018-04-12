Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Человечество в космосе ждет много великих открытий, в ближайшей перспективе - станция на Луне и полет на Марс - космонавт Шкаплеров

13.04.2018 Интерфакс-АВН 187 0
0
Понравилась новость?
 0
МКС
Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.
Источник: Re-actor.ne

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Человечеству предстоит много открытий в космосе, которые помогут улучшить жизнь на Земле, в ближайшей перспективе - исследование Луны и Марса, заявил российский космонавт Антон Шкаплеров, командир экипажа 55-й экспедиции на Международной космической станции (МКС).

"Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле, и делать жизнь комфортной и безопасной", - сказал А.Шкаплеров в видеопоздравлении по случаю Дня космонавтики, распространенном госкорпорацией "Роскосмос" в четверг.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля, в этот день в 1961 году летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет, облетев Землю на корабле "Восток".
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
Марс
МКС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 12:58
  • 7
Разработчик показал облик российской подлодки будущего
  • 13.04 12:55
  • 31
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 13.04 12:20
  • 37
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 13.04 12:11
  • 3
Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
  • 13.04 12:06
  • 6772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.04 12:02
  • 29
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 13.04 09:44
  • 2
США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях
  • 13.04 09:12
  • 5
Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
  • 13.04 07:59
  • 5
Парад "терминаторов"
  • 13.04 07:51
  • 11
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 13.04 07:36
  • 3
Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве
  • 13.04 07:02
  • 1
Индия может модернизировать в России танки Т-90
  • 13.04 05:31
  • 6
Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены
  • 13.04 04:29
  • 1
Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В
  • 13.04 03:13
  • 1
Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях
другие обсуждаемые темы