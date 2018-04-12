Человечество в космосе ждет много великих открытий, в ближайшей перспективе - станция на Луне и полет на Марс - космонавт Шкаплеров
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Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.
Источник: Re-actor.ne
Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Человечеству предстоит много открытий в космосе, которые помогут улучшить жизнь на Земле, в ближайшей перспективе - исследование Луны и Марса, заявил российский космонавт Антон Шкаплеров, командир экипажа 55-й экспедиции на Международной космической станции (МКС).
"Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле, и делать жизнь комфортной и безопасной", - сказал А.Шкаплеров в видеопоздравлении по случаю Дня космонавтики, распространенном госкорпорацией "Роскосмос" в четверг.
День космонавтики отмечается в России 12 апреля, в этот день в 1961 году летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет, облетев Землю на корабле "Восток".
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12.04.2018
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