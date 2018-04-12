ФСВТС России: объем экспорта российского оружия находится на достойном уровне, несмотря на санкции США
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Ченнаи (Индия). 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объем экспорта российского оружия находится на достойном уровне, несмотря на американские санкции, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"Мы уже четыре года под санкциями находимся и, если посмотреть по объемам продаж вооружения и военной техники - он у нас находится на достойном уровне", - заявил В.Дрожжов.
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за последние шесть лет объем российского экспорта на международном рынке вооружений находился на уровне $15 млрд.
"Мы сохраняем лидирующие позиции на международном рынке вооружений. В 2012 году объем экспорта был в районе 14 млрд долларов. И все последующие годы находился на уровне 15 млрд", - сказал Д.Медведев, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за последние шесть лет.
По его словам, даже в условиях санкций портфель заказов не опускался ниже 45 млрд долларов.
Он добавил, что сегодня среди партнеров России более ста государств.
Как сообщалось, Минфин США объявил, что американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ. В списке "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный в России государственный экспортер вооружения и военной техники.
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12.04.2018
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